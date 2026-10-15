Прогнать не удалось: дикая крыса вцепилась в руку жителя Красногорска

В Красногорске встреча с диким грызуном закончилась травмой для 27-летнего мужчины. Пытаясь прогнать крысу от подъезда, местный житель сам стал объектом ее нападения. Об этом пишет REGIONS .

Грызун несколько раз укусил мужчину за правую руку. Пострадавший обратился в Красногорскую клиническую больницу, где ему назначили полный курс противостолбнячной иммунизации. После выписки мужчина продолжил восстановление дома под наблюдением.

Медики напоминают: после укуса дикого или домашнего животного необходимо тщательно промыть рану водой с мылом, обработать ее края антисептиком и как можно скорее обратиться в травмпункт.

Также важно своевременно оценить риск заражения бешенством и при необходимости начать курс профилактических прививок. Когда появляются симптомы этой инфекции, лечение, как правило, уже неэффективно. Поэтому откладывать обращение за медицинской помощью опасно.