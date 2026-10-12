«20 рабочих и 10 выходных». Как россияне будут работать в ноябре
Доцент Афанасьев: в ноябре россиян ждут 20 рабочих и 10 выходных дней
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Россиян в ноябре ожидают 20 рабочих и 10 выходных дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.
«В ноябре 30 календарных дней: 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней», — сказал Афанасьев.
Эксперт напомнил, что россияне будут отдыхать в среду, 4 ноября, в связи с празднованием в России Дня народного единства. Афанасьев уточнил, что при стандартной 40-часовой рабочей неделе сотрудникам в ноябре предстоит отработать 159 часов. Для тех, у кого установлена 36-часовая занятость, лимит составит 143 часа, а при сокращенном 24-часовом графике рабочее время в ноябре не превысит 95 часов.
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