Обыски в кабинете мэра Новороссийска: Kub Mash сообщил об изъятии документов

Kub Mash: силовики изымают документы в кабинете мэра Новороссийска

Общество

Правоохранители проводят обыски в кабинете главы администрации Новороссийска Андрея Кравченко. По данным Telegram-канала Kub Mash, силовики изымают документы. Официальные причины следственных действий в сообщении не раскрываются, передает Лента.ру.

Что известно об обысках

Информация о происходящем появилась в Telegram-канале Kub Mash. Других подробностей о действиях правоохранителей и возможных основаниях для проверки пока не приводится.

Ранее суд вынес приговор бывшему мэру Сочи

5 октября сообщалось о признании бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и помощника Александра Пасунько виновными по уголовному делу о коррупции.

Согласно материалам дела, с января 2022 года по март 2024 года Копайгородский и его супруга похитили два земельных участка в Сочи общей стоимостью более 26 млн рублей. Для легализации имущества участки оформлялись на жену через подконтрольное лицо.

Кроме того, по данным следствия, с марта 2022 года по май 2024 года бывший чиновник при содействии супруги получил от предпринимателей более 319 млн рублей в виде взяток за общее покровительство. Впоследствии деньги были легализованы через вложения в недвижимость.

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