Документы задерживаются, но отдых не отменяется: что важно знать туристам

АТОР: сбой «Яндекса» вызвал задержки с оформлением документов туристов

Общество

Из-за перебоев в работе сервисов «Яндекса» у клиентов отдельных турагентств могут возникнуть задержки с оформлением ваучеров и билетов. При этом оплаченные бронирования подтверждены, а задержки связаны только с подготовкой документов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Оплаченные бронирования остаются в силе

В ассоциации пояснили, что документы в некоторых случаях приходится запрашивать у туроператоров по дополнительным каналам связи. Большинство сайтов туроператоров, входящих в АТОР, продолжают работать в штатном режиме.

Сбой затронул сайт одного из крупных туроператоров. Компания перенаправила трафик в обход сервисов «Яндекса» и восстановила работу сайта.

На двух агрегаторах временно недоступно бронирование

Кроме того, технические работы проводятся на двух крупных онлайн-агрегаторах пакетных туров. Из-за этого их сервисы бронирования временно недоступны.

В АТОР призвали туристов не беспокоиться из-за задержек с получением документов. По информации ассоциации, вылеты по ранее оформленным билетам состоятся, даже если электронный билет еще не поступил на электронную почту.

Для регистрации на рейс нужен паспорт

При задержке электронного билета для регистрации на рейс достаточно паспорта. Оплаченные гостиницы и другие услуги, входящие в тур, также сохраняются.

Таким образом, возникшие перебои касаются прежде всего оформления и отправки документов, а не подтверждения уже оплаченных туристических услуг.

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