«Каждые три часа»: фитнес-тренер назвал упражнения, которые можно делать прямо на рабочем стуле

Комплекс упражнений прямо на офисном стуле помогает поддерживать здоровье и тонус мышц. Об этом « Абзацу » рассказал фитнес-тренер Сергей Литовченко. По его словам, выполнять такую гимнастику каждые три часа должно стать нормой.

Специалист объяснил, что плавные круговые движения и наклоны головы улучшают кровообращение головного мозга и возвращают энергию, а наклоны туловища сидя усиливают приток крови к нижней части спины. Для улучшения циркуляции в ногах полезно вытягивать конечности вперед, натягивая носок на себя.

Литовченко отметил, что даже такие простые упражнения намного полезнее пассивного сидения: короткие паузы в течение трудового дня позволяют оперативно разгрузить организм и поддерживать мышцы в тонусе.

Он также предложил упражнения на ягодичные мышцы — их нужно поочередно или одновременно напрягать и расслаблять так, чтобы тело слегка приподнималось на стуле. По словам тренера, десятиминутный разминочный перерыв обеспечит драйв, если повторять его регулярно, а не раз в месяц. Таким образом, по оценке специалиста, речь идет о доступной альтернативе пассивному сидению, не требующей спортзала и специального оборудования.