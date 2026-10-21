Изумрудные холмы, обход с замглавы: в Красногорске оперативно реагируют на просьбы жителей

Встречи с жителями на местах проводятся по поручению главы округа Дмитрия Волкова и зарекомендовали себя как эффективный формат взаимодействия властей и граждан — от оперативных решений до формирования долгосрочных планов развития.

Вместе с горожанами Наталья Тимошина осмотрела дворы на бульваре Космонавтов и улице Игоря Мерлушкина. В целом состояние территории признано нормативным, однако жители внесли ряд предложений. В числе приоритетов — повышение безопасности пешеходов: запрет парковки и установка полусфер у въезда во двор дома № 4 на улице Мерлушкина, а также обустройство дополнительного тротуара.

Отдельные инициативы касались упорядочения парковки — создания новых мест и ограничения стоянки в определенные дни недели. Также прозвучали просьбы о ремонте брусчатки, установке лавочек, обрезке кустарников, замене урн на более вместительные и удалении сухостойных деревьев в парке на бульваре Космонавтов.

Дополнительно жители предложили благоустроить пустырь между детской площадкой и въездом во двор, усилить работы по дератизации и проверить законность работы местного круглосуточного магазина. Все поступившие замечания, пожелания и предложения приняты в работу, их исполнение будет взято на контроль.