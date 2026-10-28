Нож рассек глазное яблоко надвое: офтальмологи ККБ спасли зрение

34-летняя женщина едва не лишилась глаза из-за канцелярского ножа — но врачи Красногорской клинической больницы спасли и орган, и зрение. Об этом сообщает REGIONS.

Все случилось на работе. Женщина разрезала коробку, нож отскочил и нанес тяжелое ранение. Скорая быстро доставила ее в ККБ. Ситуация была критической: лезвие фактически рассекло глазное яблоко надвое. Но офтальмологи не растерялись. Своевременная диагностика и ювелирная операция позволили сохранить глаз и способность видеть. Сейчас пациентка готовится к пересадке роговицы, прогноз благоприятный.

Заведующий отделением Алексей Казбан отметил: каждая минута была на счету, команда сработала как единый механизм. В больнице напоминают: при травмах глаз важна немедленная помощь. Именно скорость обращения и слаженность врачей часто решают, сохранится ли зрение.

Ранее стало известно, что внимательность педиатра из Красногорска помогла выявить тяжелую анемию и спасти ребенка.