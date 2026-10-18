В церкви обсудили многолетнее заблуждение о рукоблудии и смертном грехе

Священнослужители объяснили, как христианское вероучение оценивает мастурбацию. Как оказалось, строго по букве Писания душа человека не отягощается статусом смертного греха, поскольку в священных текстах рукоблудие отдельно не упоминается. Об этом пишет potokmedia.ru .

По библейской традиции к самым тяжким прегрешениям относят убийство, разврат, богохульство и неуважение к родителям — все это зафиксировано в Ветхом Завете. Рукоблудие же в этом перечне не фигурирует.

Однако картина не столь однозначна. Христианское богословие ставит во главу угла внутреннее состояние верующего и соблюдение телесной и душевной чистоты. Блуд, убийство и другие тяжкие поступки рассматриваются как-то, что способно разрушить духовную связь человека с Богом.

Ряд церковных деятелей, хотя и не квалифицирует рукоблудие как смертный грех в строгом каноническом смысле, все же не спешит его одобрять. Священники указывают: подобное поведение противоречит идеалам целомудрия, которые занимают важное место в православном аскетическом учении.