Номера телефонов, дни рождения, адреса и списки дел давно перекочевали в смартфоны, а необходимость самостоятельно запоминать информацию постепенно исчезает. Но такая цифровая помощь может иметь обратную сторону: человек полагается на телефон даже в простых повседневных задачах. Почему мозг привыкает искать ответы в интернете вместо того, чтобы удерживать их в памяти, кому стоит особенно внимательно следить за забывчивостью и можно ли сохранить остроту ума без отказа от гаджетов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, способность сохранять информацию напрямую связана с вниманием и глубиной ее осмысления. Чтобы что-то действительно запомнить, человеку необходимо не просто увидеть сведения, но и установить смысловые связи между ними. Однако смартфон позволяет пропустить значительную часть этой работы. Зачем держать в голове номер телефона, если он сохранен в контактах, или запоминать дорогу, когда маршрут всегда подскажет навигатор?

«Это перераспределение усилий нормально. В научной литературе его называют когнитивной разгрузкой», — объяснила Демьяновская.

Подобный механизм позволяет не перегружать память второстепенной информацией и сосредоточиться на более важных задачах. Но при постоянной привычке обращаться к телефону даже за простейшими ответами человек может все реже тренировать самостоятельное запоминание.

Подобное явление известно исследователям как «эффект Google». Эксперименты показывали, что люди хуже воспроизводили сведения, если заранее знали, что смогут без труда найти их на компьютере. Зато лучше запоминали, где именно хранится нужная информация. Врач отметила, что последствия постоянного использования цифровых устройств зависят не только от количества проведенных перед экраном часов, но и от индивидуальных особенностей человека.

«Долгосрочный эффект зависит от множества факторов, среди которых возраст, уровень образования, состояние сердца и сосудов, а также качество сна», — рассказала Демьяновская.

Особенно внимательно относиться к изменениям памяти специалист рекомендует пожилым людям, у которых уже появляются трудности с запоминанием и восприятием информации.

«У пожилых пациентов, особенно при первых признаках ухудшения памяти, бесконтрольное использование гаджетов может скрывать или усиливать уже имеющиеся трудности», — предупредила невролог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

В обсуждениях влияния технологий на мозг нередко употребляется термин «цифровая деменция». Им описывают предполагаемые нарушения внимания и памяти, связанные с чрезмерной зависимостью от цифровых устройств. Однако важно понимать, что это не самостоятельный официально признанный медицинский диагноз, а научная гипотеза и популярное обозначение комплекса проблем. Более того, исследования не подтверждают, что использование смартфонов само по себе неизбежно приводит к ухудшению интеллекта. Так, крупный научный обзор 2025 года, охвативший данные более 400 тысяч людей старше 50 лет, выявил связь между использованием цифровых технологий и меньшей вероятностью когнитивных нарушений. При этом такая связь еще не доказывает, что именно гаджеты защищают мозг, отметила эксперт.

По словам Демьяновской, принципиальное значение имеет то, чем именно человек занимается в смартфоне. Бесконечное пролистывание коротких видео и постоянное переключение между публикациями могут мешать длительной концентрации внимания. А без внимания полученная информация хуже закрепляется в памяти. Совсем иначе обстоит дело с активным использованием цифровых технологий. Обучение, решение задач, планирование и творчество требуют мыслительных усилий и способны поддерживать когнитивную активность. Поэтому врач не советует полностью отказываться от смартфона или пытаться запоминать абсолютно всю повседневную информацию. Гораздо полезнее регулярно давать мозгу самостоятельную работу.

Например, можно попробовать вспомнить нужный факт перед поиском в интернете, пересказать прочитанную статью своими словами, выучить небольшой текст или спланировать привычный маршрут без навигатора. Не менее важны полноценный сон, движение и живое общение.

«Профилактика при этом не требует отказа от цифровых технологий, поскольку достаточно разумно сочетать телефон с делами, которые требуют запоминания, анализа и удержания мысли, устной речи, физической и социальной активности», — заключила Демьяновская.

Таким образом, смартфон может оставаться полезным помощником, но не стоит превращать его в единственное хранилище всей необходимой информации. А если забывчивость становится выраженной, прогрессирует или мешает повседневной жизни, лучше обратиться к врачу, а не списывать все на гаджеты.