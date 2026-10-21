«Наставник вместо прибавки»: Каждый пятый готов получать на 10–15% меньше ради обучения

Пятая часть опрошенных россиян готова согласиться на зарплату на 10–15% ниже на новом месте, если компания обеспечит качественное обучение и постоянную поддержку наставника. Таковы результаты опроса, проведенного СВОЙ Тех; с ними ознакомилась «Газета.Ru» .

Более распространенной уступкой оказался выбор работодателя с меньшей известностью — на это ради хорошего обучения согласны 26% респондентов. С неудобной дорогой до офиса готовы смириться 20% участников, а отказаться от полностью удаленного формата — 19%. Еще 13% не выбрали ни одного из предложенных вариантов.

56% опрошенных в первые три месяца освоения новой профессии готовы ездить в офис, если это даст возможность постоянно обращаться к наставнику и быстрее разбираться в задачах. Молодые участники чаще считают достаточным онлайн-обучение: такой ответ дали 38% респондентов в возрасте 18–25 лет и 22% участников от 26 до 50 лет.

Готовность отказаться от удаленки также различается: среди молодых этот вариант выбрали 11%, в старшей группе — 21%. Начать с младшей должности ради обучения готовы 14% опрошенных, поступиться гибким графиком — 13%.

«Кандидату важно понимать, чему его научат и кто будет помогать с задачами. Стоит заранее договориться, кто будет проверять его работу и как часто давать обратную связь», — отметил руководитель Laboratory 2.0 СВОЙ Тех Игорь Насибянц.

По его словам, понятный план обучения помогает сравнивать предложения работодателей и оценивать, оправданы ли уступки по зарплате, должности или условиям работы.

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