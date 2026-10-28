Повторный успех: заслуженный нефтяник из ХМАО забрал суперприз в лотерее

Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности РФ из Нижневартовска во второй раз в жизни стал обладателем крупного денежного приза в государственной лотерее. Как сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя билетов «Столото», на этот раз сумма выигрыша превысила 10 миллионов рублей. По словам самого победителя, решение приобрести лотерейный билет было спонтанным по дороге в ветеринарную клинику. Все полученные средства обладатель суперприза решил полностью отдать своим детям. Об этом сообщает региональное издание «Муксун.fm» .

Житель Ханты-Мансийского автономного округа, более 40 лет проработавший оператором по добыче нефти и газа, в очередной раз доставил радость своей семье благодаря лотерейной удаче. Мужчина рассказал, что решил испытать фортуну абсолютно случайно по пути в ветеринарную клинику, куда вез своего домашнего питомца. При покупке билета он использовал свои секретные «знаковые» числа, которые принесли ему долгожданный суперприз, превысивший 10 миллионов рублей.

Это далеко не первый крупный успех вартовчанина в государственных лотереях. Накопленная удача проявилась у него еще в 2009 году, когда ему покорился выигрыш в один миллион рублей в рамках «Жилищной лотереи». Сам победитель является обладателем почетного звания «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности РФ», полученного в 2023 году за многолетний и добросовестный труд на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Поступившими средствами победитель распорядился исключительно в интересах семьи. Мужчина не стал оставлять деньги себе, а принял решение полностью разделить выигранную сумму свыше 10 миллионов рублей между двумя своими дочерьми. В пресс-службе лотерейного оператора отметили, что такие случаи повторных крупных выигрышей являются редким событием в практике проведения государственных тиражей.