Ушел из вуза СК — верни деньги: Госдума одобрила новый законопроект

REGIONS: отчисление из вуза СК станет основанием для возмещения затрат

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий, кто обязан возместить затраты на обучение при неисполнении обязательств по ученическому договору со Следственным комитетом. Об этом сообщили в нижней палате парламента, передает REGIONS.

Документ вносит изменения в статью 16 закона «О Следственном комитете Российской Федерации» и совершенствует порядок поступления на службу в следственные органы и учреждения СК. Главное правило зафиксировано четко: если курсант отчисляется из подведомственного вуза по неуважительной причине, он возмещает государству стоимость своего обучения. Но есть исключения — претензий не будет, если человек завершил обучение, перевелся в другой вуз СК, не смог продолжить учебу по состоянию здоровья или если учебное заведение ликвидировали.

Кроме того, председатель Следственного комитета получит полномочия определять порядок возмещения и размер затрат на обучение — это должно исключить неопределенность и произвол при расчетах.

Как пояснил депутат Госдумы, первый зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»), подготовка кадров для СК — серьезные бюджетные вложения, и обязательства должны быть взаимными: государство финансирует обучение будущих следователей, а гражданин берет на себя обязательство служить. По словам парламентария, раньше существовала лазейка: при отчислении по неуважительной причине курсант фактически ничем не рисковал, а расходы ложились на бюджет. Теперь такое отчисление станет самостоятельным основанием для возмещения расходов. При этом подход остается взвешенным: добросовестные курсанты и люди, столкнувшиеся с объективными обстоятельствами, защищены исключениями. Инициатива, по мнению депутата, наводит порядок в кадровой работе, защищает интересы бюджета и справедлива к тем, кто учится добросовестно.

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