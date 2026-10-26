Поиски в Приангарье: БПЛА провели 100 часов в небе над местом пропажи семьи

«Лиза Алерт»: БПЛА провели 100 часов в небе над местом пропажи Усольцевых

Общество

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги обработки цифровых материалов, собранных в ходе поисков семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в горной тайге Красноярского края в сентябре 2025 года. Искусственный интеллект совместно с группами просмотра проанализировал свыше 90 тысяч аэрофотоснимков, полученных беспилотниками за 100 часов полетов над Кутурчинским Белогорьем. Несмотря на активное применение беспилотных комплексов, зацепок о местонахождении пропавших жителей региона до сих пор получить не удалось. Об этом информирует сетевое издание «Царьград».

Масштабная поисковая операция в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае перешла в фазу высокотехнологичного анализа данных после полного обследования местности с воздуха. Беспилотные летательные аппараты отряда «ЛизаАлерт» совершили шесть вылетов, проведя в небе более 100 часов и отсняв свыше 90 тысяч кадров труднодоступной горно-таежной территории. Полученный массив информации прошел двухэтапную проверку нейросетью и экспертными группами визуального анализа, однако никаких следов пропавших туристов обнаружено не было. Напомним, 28 сентября 2025 года предприниматель Сергей Усольцев, его жена Ирина, их пятилетняя дочь и собака породы корги отправились в однодневный поход в районе поселка Кутурчин к скалам Мальвинка и Буратинка. В день их выхода в тайге начался ледяной дождь со снегом, а масштабные 12-дневные поиски, начавшиеся после обращения родственников 1 октября, не принесли результатов.

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