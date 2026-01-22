Китайцы наступают на пятки: кто хит-параде самых быстро продаваемых машин

Эксперты «Авито Авто» проанализировали объявления на платформе за 2025 год и определили самые быстро продаваемые подержанные автомобили в ценовом диапазоне от 1 до 2 млн рублей. Согласно исследованию, лидирующие позиции по скорости реализации заняли автомобили марки LADA, которые продавались на 16,8% быстрее среднерыночных показателей, сообщает Южный автомобиль.

На втором месте с результатом на 11,4% выше среднего расположился китайский бренд Geely. Третью строчку заняла Kia, опередив рынок на 11,3%. В первую пятерку также вошли Hyundai и Chery, чьи автомобили реализовывались быстрее на 10,7% и 10,2% соответственно.

Среди конкретных моделей наибольшую скорость продаж показала LADA Vesta, которая опережала средний уровень на 28,1%. Следом идет Kia Rio X-Line с показателем 24,3%. В топ-10 также вошли Hyundai Creta (21,7%), Kia Rio (20,1%), Volkswagen Polo (18,2%), Hyundai Solaris (18,1%), Renault Sandero Stepway (17,5%), Kia Rio X (17%), Skoda Rapid (16,8%) и Renault Duster (15,9%).

По сравнению с 2024 годом наиболее заметный рост темпов продаж зафиксирован у брендов Haval (19,4%), Chery (12,9%) и Geely (10,6%). Среди моделей лидерами по ускорению реализации стали Haval Jolion (24,5%), Haval F7 (19,8%), Renault Kaptur и Kia Rio X-Line (по 10%), а также Hyundai Creta (8,8%).

