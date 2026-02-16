Климат убил еду: древним людям пришлось стать фермерами ради выживания

Международная группа археологов из Дании и Испании использовала современные цифровые технологии, чтобы заглянуть в прошлое. С помощью машинного обучения специалисты восстановили растительный ландшафт Ближнего Востока периода неолитической революции. Выводы работы, опубликованные в научном издании Open Quaternary, ставят под сомнение устоявшиеся представления о зарождении сельского хозяйства, пишет Naked Science.

Долгие годы научное сообщество придерживалось версии о так называемом Золотом треугольнике на границе Турции и Сирии как о колыбели земледелия. Считалось, что окончание ледникового периода и потепление создали благодатную почву для распространения злаков, обеспечив древних собирателей пищей. Однако исследователи обратили внимание на недостаток этой теории — игнорирование кардинальных климатических отличий той эпохи.

Для проверки гипотезы эксперты применили метод экологического моделирования ниш. Алгоритм Random Forest обучили на современных данных о местах произрастания 65 видов растений, включая диких предшественников пшеницы, ячменя и чечевицы. В модель загрузили палеоклиматические реконструкции трех разных периодов. Искусственный интеллект спрогнозировал зоны выживаемости растений в тех условиях, после чего ученые сопоставили их с реальными археологическими находками семян.

Результаты моделирования оказались неожиданными. Вопреки распространенному мнению, переход к более теплому климату не расширил, а существенно сузил пригодные для произрастания злаков территории. В среднем площадь ареалов сократилась на четверть. Растения, привыкшие к прохладе и засушливости, оказались не готовы к резкому изменению условий и были вынуждены отступать в так называемые рефугиумы — природные убежища.

Главным убежищем для диких злаков стал Левант. Именно там сохранилось наибольшее разнообразие видов. В то же время Золотой треугольник утратил свое значение: климат на севере стал малопригодным для большинства растений. Лишь дикий нут и рожь сумели сохранить позиции, что объясняет их более позднее одомашнивание по сравнению с другими культурами.

