Клыкастый у берега: в Подмосковье открылся сезон ночной ловли судака

Многие уверены: серьезный судак — это лодка, эхолот и глубокие ямы подальше от берега. Без навороченной техники, мол, ловить нечего. Но есть хорошая новость: «ночной клыкастый» нередко сам подходит к берегу — надо лишь знать, где он устроит свой ночной перекус. Береговая рыбалка на него сродни настоящей охоте: вместо ружья — спиннинг, вместо звериных следов — едва заметные перемены в рельефе дна. Сезон такой ловли в Подмосковье уже стартовал, сообщает REGIONS .

Где искать без эхолота

Если нет прибора, рисующего дно, в ход идут глаза и логика. Судак — хищник, крепко привязанный к рельефу. Ему нужно место, где можно незаметно подкараулить малька и при этом не увязнуть в иле.

Ориентиры на берегу просты. Косы и отвалы — присмотритесь, где река сужается или под водой тянутся песчаные и каменистые гряды: такие «дорожки» судак обожает. Бровки и свалы — любой резкий перепад глубины становится его «гостиной», ведь на границе мели и глубины всегда кипит жизнь. Каменистые участки — камни служат отличным укрытием, так что вдоль каменистого склона наверняка кто-то дежурит. Ночные отмели — с закатом хищник часто выходит на мелководье за кормом; не бойтесь зайти в воду по колено, если позволяет дно: самые яркие поклевки случаются именно там.

Чем угостить клыкастого

На берегу огромную акваторию не обловишь, поэтому приманка должна быть точной и незаметной. Забудьте про громоздкие «виброхвосты» — узкий изящный силикон, твистеры или слаги, реалистично играет на течении и не цепляется за каждый камень. На мелководье выручат воблеры класса shallow diver: они идут прямо над дном, не вырывая траву и не застревая в камнях. Цвет в сумерках решает многое: работают натуральный серебристый, матовый либо яркие «кислотные» оттенки, если вода мутноватая.

Ночные хитрости

Свет здесь и друг, и враг. Не бейте мощным фонарем прямо в воду — рыбу спугнете. Лучше налобник с красным режимом или луч, направленный в сторону будущего заброса.

Поклевка судака — не мягкая потяжка, как у карася, а резкий мощный удар, будто в дно вбили гвоздь. В этот момент главное — не спешить. Дайте рыбе немного хода, почувствуйте вес и только потом делайте уверенную подсечку. Так тонкая леска переживет резкий рывок клыкастого.