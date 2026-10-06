Пурпурные пятна и наросты: агроном назвал главных врагов малинника осенью

К осени малинник выглядит уставшим, но именно сейчас на стеблях проступают следы двух главных врагов ягодника — грибка дидимеллы и личинок галлицы. Если не принять меры до холодов, весной кусты проснутся ослабленными, а урожай окажется скудным. О том, как распознать напасти и почему осенняя обработка важнее весенней, REGIONS рассказал агроном из Подмосковья Леонид Суровцев.

Дидимелла: пурпурные пятна, душащие куст

Это грибковое заболевание, известное также как пурпуровая пятнистость или ожог побегов. Активнее всего оно развивается весной и осенью при влажной и умеренно теплой погоде, а массовое поражение стеблей приходится именно на осень. Сначала на побегах появляются мелкие фиолетовые или бурые пятна. Постепенно они разрастаются, сливаются и опоясывают стебель: кора светлеет, трескается и шелушится. Почки на поврежденных участках не распускаются или дают слабые отростки без ягод. Без борьбы грибок переходит на листья, и куст может погибнуть. Возбудитель очень живуч — сильные морозы ему не страшны. Он зимует в коре пораженных побегов и опавшей листве, а весной споры вновь берутся за дело.

Галлица: наросты, превращающие стебель в труху

Малинная галлица — мелкий комарик, личинки которого развиваются внутри стеблей. Заметить вредителя несложно: на побегах появляются округлые вздутия, чаще в нижней части стебля. Внутри каждой галлы может сидеть от двух до двенадцати оранжево-желтых личинок. Они питаются древесиной и выедают ее подчистую, превращая в труху, причем способны перемещаться внутри побега на расстояние до 20 см. Питательные вещества перестают поступать от корней к листьям, и растение гибнет: побеги становятся ломкими, а урожай падает в пять-шесть раз. Зимуют личинки внутри галл или в почве на глубине до 30 см. Весной взрослые особи выбираются наружу, самки откладывают яйца в трещины коры, и заражение повторяется. Химией личинку внутри стебля не достать — она надежно спрятана.

Почему осень — главное время

Многие дачники борются с болезнями весной, когда последствия уже видны. С дидимеллой и галлицей так не выйдет: под снегом прекрасно зимуют и споры грибка, и личинки. У осенней обработки два весомых плюса. Во-первых, на голых стеблях отлично видны и пятна дидимеллы, и вздутия галлицы. Во-вторых, в период покоя растений можно использовать более крепкие концентрации растворов, не боясь повредить листья. Суровцев предупреждает: оставите больные побеги зимовать — весной они станут источником заражения для всего малинника.

Шаг первый: санитарная обрезка

Главная мера борьбы — вырезать и сжечь все пораженные части. Важно, чтобы в малиннике не осталось ни одного побега или листочка с признаками болезни. Нельзя закладывать удаленные части в компост или складывать их в кучу даже поодаль от посадок. Побеги с галлами срезают вровень с почвой, без пеньков. Если побег крепкий, а вздутие расположено не низко, можно срезать сам нарост на 2–3 см ниже, замазать срез садовым варом и обмотать бинтом. Побеги с дидимеллой вырезают под корень и сжигают — споры переживают зиму в коре и подстилке. После обрезки из междурядий убирают весь опад и растительный мусор.

Шаг второй: обработка от дидимеллы

Против грибка применяют медьсодержащие препараты. После обрезки проводят обеззараживающее опрыскивание: подойдет 1% раствор бордоской смеси или медный купорос (100 г на 10 л воды), а также средства на основе оксихлорида меди — Хом, Оксихом, Полихом. Сторонникам биологических методов подойдет раствор сенной палочки, но обработку придется повторять каждые 10–15 дней. Есть и более мощный вариант — искореняющая обработка баковой смесью из 3% железного купороса и 5% мочевины во второй-третьей декаде октября.

Шаг третий: обработка от галлицы

С галлицей сложнее: личинку внутри стебля химией не взять. Зато можно уничтожить тех, кто уже ушел в почву на зимовку. Для этого кусты проливают под корень раствором Актары (1 г на 10 л воды, литр на квадратный метр). Помогает и осенняя перекопка почвы вокруг кустов на глубину 15 см — она разрушает куколки, и те вымерзают. Еще одна мера — мульчирование: в октябре малинник укрывают конским навозом слоем около 10 см, чтобы весной личинки не выбрались наружу.

Профилактика

Лучше предотвращать, чем лечить. Прореживайте посадки, оставляя не больше 10–12 сильных стеблей на квадратный метр: густой куст — это влажность и застой воздуха, идеальные условия для грибка. Удаляйте листья внизу стеблей до высоты полуметра — это улучшает проветриваемость. Соблюдайте нормы удобрений: трещины на коре часто появляются от избытка азота, а именно в них галлица откладывает яйца. Подкормки фосфором и калием укрепляют растения. И сажайте рядом лук с чесноком — их запах галлица не переносит.

Суровцев подытожил: дидимелла и галлица не прощают небрежности, но если взяться за дело вовремя, все можно исправить.