Вкус по дате рождения: нумерологи назвали идеальную кухню мира для каждого характера

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Шагайская]

Гастрономические предпочтения каждого человека далеко не случайны: оказывается, между нашими любимыми вкусами, стилем жизни и датой рождения существует глубокая мистическая связь, которую подробно объясняют нумерология и астрология. Подробности пишет Parade.

Энергия солнца, луны и планет в тарелке

Отношение к еде у каждого свое: кто-то предпочитает утренние рынки и домашнюю кулинарию, а кто-то коллекционирует впечатления от визитов в элитные рестораны. Однако выбор блюд напрямую отражает тип личности.

  • Французская классика (1, 10, 19, 28 числа). Рожденные под влиянием солнца уверены в себе и обожают красивую эстетику. Им близко наслаждение моментом: будь то атмосфера утренней пекарни с хрустящим круассаном или неторопливый ужин с благородным сыром.
  • Итальянские традиции (2, 11, 20, 29 числа). Лунное влияние наделяет таких людей сильной интуицией и любовью к домашнему теплу. Настоящая паста и чиабатта с оливковым маслом идеально откликаются тем, кто ценит семейные ценности и заботу.
  • Индийский масштаб (3, 12, 21, 30 числа). Под управлением Юпитера рождаются масштабные натуры, любящие изобилие и эксперименты. Острые карри, буйство специй и яркие соусы чатни отражают их жизнелюбие.
  • Японский минимализм (4, 13, 22, 31 числа). Энергия Урана делает людей прогрессивными эстетами. Суши чистых оттенков, согревающий рамэн и десерты привлекают своим инновационным характером и тонким творческим началом.

От греческих застолий до мексиканского огня

  • Греческая душа (5, 14, 23 числа). Покровительство Меркурия дарит легкий нрав и любовь к общению. Греческие закуски, обилие свежего хлеба и мяса созданы для шумных застолий в кругу друзей.
  • Тайская романтика (6, 15, 24 числа). Венера наделяет людей стремлением к красоте. Гармония сладких, пряных и кокосовых нот в тайских блюдах совпадает с внутренним стремлением к гармонии.
  • Перуанская глубина (7, 16, 25 числа). Связь с Нептуном формирует богатый внутренний мир. Знаменитое севиче и пряные акценты перуанской кухни отличаются такой же душевностью.
  • Британская основательность (8, 17, 26 числа). Сатурн отвечает за ответственность и уважение к традициям. Сытный английский завтрак и классический чай отражают практичность и приземленность.
  • Мексиканская страсть (9, 18, 27 числа). Марс дарит пламенный темперамент. Обжигающие соусы сальса, чипотле и блюда на гриле идеально подходят решительным и смелым людям.
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