Вкус по дате рождения: нумерологи назвали идеальную кухню мира для каждого характера

Французская классика (1, 10, 19, 28 числа). Рожденные под влиянием солнца уверены в себе и обожают красивую эстетику. Им близко наслаждение моментом: будь то атмосфера утренней пекарни с хрустящим круассаном или неторопливый ужин с благородным сыром.