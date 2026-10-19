Кольцо не всегда главное: почему правило «помеха справа» не работает на круговом?

Водителям напомнили о правилах проезда круговых перекрестков и об ограничениях на остановку. Распространенное мнение, что транспорт на кольце всегда имеет приоритет, не соответствует ПДД: порядок движения определяется дорожными знаками и работой светофора на конкретном участке. Об этом пишет PRIMPRESS .

Ключевую роль перед въездом на кольцо играют знаки приоритета. Если установлен знак «Уступите дорогу», водитель обязан пропустить транспорт, пользующийся преимуществом. Иные знаки могут устанавливать противоположный порядок, поэтому перед каждым перекрестком нужно оценивать дорожную обстановку, а не полагаться на стереотипы. Если светофор работает в штатном режиме, руководствоваться следует только его сигналами. При выключенном светофоре или режиме желтого мигающего сигнала перекресток становится нерегулируемым, и снова действуют знаки приоритета.

Также напоминают об ограничениях для остановки: ПДД прямо запрещают останавливаться на островках безопасности. Нарушителям грозит штраф, а при определенных обстоятельствах — эвакуация автомобиля. Конкретный размер санкции устанавливает действующая редакция КоАП, он зависит от условий нарушения. Эксперты рекомендуют регулярно актуализировать знания ПДД: законодательство периодически меняется, а незнание поправок не освобождает от административной ответственности.