Житель Финляндии установил во дворе вышку для наблюдения за Россией

Финский пенсионер Микко Макконен, в прошлом работавший в структуре МИД Финляндии и живший в СССР, оригинально обустроил свой участок возле границы с Россией. Во дворе собственного дома в деревне Юурикка он воздвиг реальную 20-метровую пограничную башню, с которой теперь регулярно наблюдает за российской территорией и окружающей природой. Об этом сообщает Yle.

Восьмитонную металлическую конструкцию Макконен выкупил у пограничников еще в 2006 году практически по цене лома — тогда ведомство массово списывало устаревшие вышки, заменяя их современными камерами. Чтобы доставить гигантский конструктор на участок, потребовалось два грузовика, а на сборку ушел почти год. Официального разрешения на строительство у хозяина нет, а от сильного ветра конструкция покачивается, поэтому ее пришлось дополнительно закрепить стальными тросами.

Несмотря на суровый внешний вид, внутри вышка оборудована с максимальным комфортом: там проведены свет и отопление, а также собрана внушительная библиотека книг о пернатых и авиации. До границы с Россией отсюда всего 13 километров.

Бывший дипломат, проработавший в Советском Союзе пять лет, признается, что после закрытия сухопутной границы почти три года назад оборвал все контакты со знакомыми в РФ. Впрочем, подъем на высоту для него — это не только ностальгия, но и бытовой ритуал. Макконен забирается на вершину каждую неделю, принимая там гостей и отдыхая с видом на леса, и убежден, что собственная башня должна быть у каждого.