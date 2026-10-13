Доначисление утильсбора: за какие авто с пробегом придется доплатить водителям

Эксперт Павлов предупредил об аннулировании ЭПТС из-за неоплаченного утильсбора

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Владельцы подержанных автомобилей в России все чаще получают от таможни требования доплатить утильсбор за машины, ввезенные физлицами по льготной ставке. Письмо может прийти новому собственнику, который не имеет отношения к ввозу авто. Какие машины в зоне риска и что делать при получении требования, Авто Mail рассказал руководитель крупной сети дилеров автомобилей с пробегом Давид Павлов.

Льготный утильсбор предназначен для тех, кто ввозит машину для себя. По словам Павлова, пользоваться автомобилем нужно минимум год. Если продать его раньше, считается, что машину ввезли ради перепродажи, и тогда утильсбор доначисляют до полного.

Требование может прийти уже второму или даже третьему владельцу, если первый ввез авто и продал его раньше срока, а затем машина ушла дальше по цепочке. По словам эксперта, новый собственник может ничего не подозревать и быть довольным автомобилем, пока не получит письмо из таможенного органа о необходимости доплаты.

Игнорировать такое письмо не стоит: если требование не исполнить, со временем ЭПТС автомобиля могут аннулировать. Тогда машину нельзя будет продать или поставить на учет.

Проверить уплату утильсбора сейчас можно на сайте ФТС, но не каждый автомобилист знает, что именно проверять и на какие данные смотреть. Поэтому при покупке ввезенного авто с пробегом важно не ограничиваться стандартной проверкой истории.

На что обратить внимание при покупке:

  • если авто ввезли с полным утильсбором, вопросов нет;
  • если применялась льготная ставка, нужно узнать, сколько времени машина была у первого собственника до продажи;
  • стоит проверить данные об уплате сбора на сайте ФТС.

Если автомобиль уже куплен с рук и пришло требование о доплате, сначала нужно найти продавца и попробовать договориться. Если тот откажется доплачивать или возвращать деньги, придется идти в суд. Покупатель может требовать расторжения договора купли-продажи, но судебное решение еще не означает, что деньги удастся быстро вернуть.

Павлов отмечает: продавец может уже потратить эти деньги, объявить себя банкротом или просто выбросить сим-карту, и найти его будет крайне сложно. По закону права отстоять можно, но путь это долгий, а автомобиль тем временем будет стоять в гараже.

При покупке у официального дилера распутывать цепочку самостоятельно не приходится. Покупатель обращается к компании, которая продала ему автомобиль и несет ответственность по договору. В самой простой ситуации дилер забирает машину, возвращает деньги или меняет ее на другую подходящую, а дальше уже сам работает с тем, кто автомобиль сдал.

Поэтому эксперт советует покупать у проверенных участников рынка, которые следят за репутацией. По его словам, такому дилеру продать один проблемный автомобиль намного дороже с точки зрения последующих рисков, чем проверить машину, понять ее историю и просто не связываться с ней.

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