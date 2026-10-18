Удар по «механике»: Auto.ru о новой инженерной проблеме спорткаров BMW

Руководство концерна BMW и спортивного подразделения BMW M столкнулось с новым техническим барьером на пути сохранения механических трансмиссий. Глава подразделения Фрэнк ван Мил признал, что повсеместное внедрение 48-вольтовых «мягких» гибридных установок сделало интеграцию МКПП крайне сложной с инженерной точки зрения. Несмотря на высокий спрос на трехпедальные модификации со стороны фанатов марки, баварский автогигант склоняется к полному переходу на автоматические трансмиссии при смене поколений основных моделей. О деталях интервью топ-менеджера информирует автопортал Auto.ru .

48-вольтовые гибриды и крутящий момент: технический тупик для МКПП

В интервью профильному изданию глава BMW M Фрэнк ван Мил раскрыл нюансы, которые делают производство «механики» все менее целесообразным для современной линейки.

Сложность электрификации: совместить традиционную «механику» с 48-вольтовым стартер-генератором, управляющим софтом и дополнительным весом электрических компонентов без потери плавности и надежности оказалось колоссальной задачей.

Предел по тяге: существующие 6-ступенчатые коробки передач компании физически не способны переваривать весь крутящий момент мощных двигателей (например, битурбо-шестерки S58). По этой причине модификации Competition давно выходят строго с автоматической трансмиссией.

Дефицит поставщиков: мировой рынок производителей, готовых разрабатывать и поставлять высоконагруженные механические коробки передач под узкие нишевые партии, сокращается с каждым годом.

Эмоциональный вопрос против сухой инженерии

Несмотря на растущие сложности, в компании подчеркивают, что окончательное крест-накрест решение по трехпедальным машинам пока не принято, а вопрос их выпуска остается крайне «эмоциональным».

Продажи подтверждают любовь энтузиастов: в США около половины покупателей спорткупе BMW M2 выбирают именно 6-ступенчатую «механику». Тем не менее, аналитики отрасли сомневаются в долговечности МКПП. Ожидается, что со сменой поколений баварских спорткаров (в частности, нового поколения M3, запланированного ориентировочно на 2028 год) механические коробки окончательно уступят место продвинутым «автоматам».