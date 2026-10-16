«Комфорт для всех». РЖД запустит push-pull поезд Петербург–Ивангород

РЖД: между Санкт-Петербургом и Ивангородом запустят пригородный поезд push-pull

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Первый запуск пригородного состава, работающего по технологии push-pull, запланирован на 2026 год. Поезд будет обслуживать направление между Санкт-Петербургом и Ивангородом, сообщил заместитель главы «Российских железных дорог» (РЖД) Иван Колесников.

Он пояснил, что подобная схема позволяет обходиться без лишних маневров при изменении направления следования. Благодаря этому сокращается время в пути и повышается комфорт для пассажиров. До конца текущего года состав ДП2Д должен быть введен в эксплуатацию.

Помимо этого, в планах холдинга на 2027 год значится приобретение еще двух аналогичных поездов для той же линии.

Техника разработана специально для неэлектрифицированных маршрутов, где пассажиропоток может меняться. В шести вагонах предусмотрено 636 мест для сидения, включая места для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Управление составом возможно как из локомотива, так и из головного вагона — в зависимости от того, в какую сторону движется поезд. Максимальная скорость, заложенная в конструкцию, достигает 120 км/ч.

Ранее сообщалось о том, что РЖД заменили изношенные рельсы на 578,3 км пути в сентябре 2026 года.

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