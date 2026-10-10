До +18 градусов, а затем резкое похолодание: волна тепла накроет Подмосковье

Гидрометцентр: 12 октября в Подмосковье потеплеет до +18 градусов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Московской области в понедельник, 12 октября, воздух прогреется до +18 градусов. Однако перед этим жителей региона ждут дождливые выходные с сильным ветром. Прогноз на ближайшие дни «Парламентской газете» представила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В субботу, 10 октября, Подмосковье окажется в тыловой части атлантического циклона, который принесет похолодание и осадки. Ночью температура составит от +4 до +9 градусов, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, местами также пройдут дожди.

Дополнительным неблагоприятным фактором станет сильный юго-западный ветер. Его скорость составит 7–12 м/с, а порывы могут достигать 17 м/с. Синоптик рекомендует соблюдать осторожность и не оставлять автомобили возле старых деревьев и плохо закрепленных конструкций.

В воскресенье, 11 октября, погода немного улучшится. Ночью в Московской области ожидается от +3 до +8 градусов, преимущественно без осадков. Ветер ослабнет до 5–10 м/с. Днем сохранится облачность с прояснениями, а ближе к вечеру местами возможны небольшие дожди.

Самым теплым днем станет понедельник, 12 октября. Ночью температура в Подмосковье составит +5…+10 градусов, а днем поднимется до +13…+18 градусов. При этом погода останется дождливой. Ночью местами возможны сильные осадки, днем их интенсивность уменьшится. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с.

Уже во вторник, 13 октября, температура начнет снижаться. Днем в столичном регионе прогнозируется от +10 до +15 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

В среду, 14 октября, с приходом антициклона похолодание усилится. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов, днем ожидается всего +8…+13. При этом полностью осадки не прекратятся.

По словам Макаровой, такая изменчивая погода характерна для середины октября. Температура в отдельные дни может превышать климатическую норму на несколько градусов, однако серьезных погодных аномалий пока не ожидается.

В ближайшие дни также прогнозируются колебания атмосферного давления. До понедельника оно будет расти, после чего немного снизится. Специалист отметила, что метеочувствительные люди могут ощутить эти изменения.

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