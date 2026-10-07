Роскомнадзор потребовал деньги с жены Семака: сумма превысила ₽11 тысяч

Роскомнадзор обратился в суд Санкт-Петербурга с заявлением о взыскании более 11 тыс. рублей с Анны Семак, жены главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Заявление о выдаче судебного приказа поступило в суд 2 октября и пока не рассмотрено, передает РИА Новости.

Причина требований официально не раскрыта

Официальные основания требований Роскомнадзора пока не уточняются. Предположительно, иск может быть связан с задолженностью Анны Семак по обязательным отчислениям за размещение рекламы в интернете.

Анна Семак является блогером и автором нескольких книг.

Рекламодатели перечисляют 3% дохода

С 1 апреля 2025 года распространители интернет-рекламы обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% квартального дохода от такой деятельности. Эти средства направляются на поддержку правообладателей российского программного обеспечения.

Ранее Роскомнадзор уже обращался в суд с аналогичными требованиями к другим известным блогерам и публичным персонам, в том числе Екатерине Гордон, Александре Савельевой и Елизавете Туктамышевой.