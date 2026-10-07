Роскомнадзор потребовал деньги с жены Семака: сумма превысила ₽11 тысяч

РИА Новости: жена Сергея Семака получила иск от Роскомнадзора на ₽11 тыс.

Общество

Роскомнадзор обратился в суд Санкт-Петербурга с заявлением о взыскании более 11 тыс. рублей с Анны Семак, жены главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Заявление о выдаче судебного приказа поступило в суд 2 октября и пока не рассмотрено, передает РИА Новости.

Причина требований официально не раскрыта

Официальные основания требований Роскомнадзора пока не уточняются. Предположительно, иск может быть связан с задолженностью Анны Семак по обязательным отчислениям за размещение рекламы в интернете.

Анна Семак является блогером и автором нескольких книг.

Рекламодатели перечисляют 3% дохода

С 1 апреля 2025 года распространители интернет-рекламы обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% квартального дохода от такой деятельности. Эти средства направляются на поддержку правообладателей российского программного обеспечения.

Ранее Роскомнадзор уже обращался в суд с аналогичными требованиями к другим известным блогерам и публичным персонам, в том числе Екатерине Гордон, Александре Савельевой и Елизавете Туктамышевой.

Читайте также

Школьники и студенты Подмосковья смогут стать участниками II Всероссийской премии «Голос истории»

Школьники и студенты Подмосковья смогут стать участниками II Всероссийской премии «Голос истории»

Неизлечимая болезнь заставила россиянку переехать в машину

Неизлечимая болезнь заставила россиянку переехать в машину

Жителям Подмосковья рассказали о проведении Международной недели «Народы России»

Жителям Подмосковья рассказали о проведении Международной недели «Народы России»

Бюджет, СВО и детсады: Мособлдума нового созыва определила ключевые задачи

Бюджет, СВО и детсады: Мособлдума нового созыва определила ключевые задачи

Новый Volkswagen Tiguan добрался до России: цены удивляют

Как отличить поддельный мед от натурального: советы диетолога

Как отличить поддельный мед от натурального: советы диетолога

Москва временно ограничила полеты: Нижний Новгород принял 14 рейсов

Кто вмешивается в эфир «Радиостанции Судного дня»

Пострадавшие семьи в Ульяновске смогут получить деньги: что нужно сделать для выплаты

Ученые изучили влияние черники и капусты на обмен веществ

Ученые изучили влияние черники и капусты на обмен веществ

В России хотят ввести выплату за 100-летний юбилей: предложена сумма до 200 тысяч рублей

«Рискует остаться без водительских прав». Когда грязные номера считаются умыслом?

«Рискует остаться без водительских прав». Когда грязные номера считаются умыслом?

Добавьте mosregtoday.ru в избранное