Прошлое не отпускает: психолог объяснил, чем опасна ностальгия

Ностальгия знакома каждому — это легкая тоска по ушедшему времени или покинутому дому, и сильных плохих эмоций она обычно не вызывает, разве что навевает грусть от понимания, что былое не вернуть. Но иногда погружение в воспоминания оборачивается сожалениями, а то и становится единственным источником радости в тяжелом и блеклом настоящем. Тогда ностальгия со знаком плюс рискует превратиться в аффективное застревание в прошлом, которое мешает жить здесь и сейчас. Как отпустить былое и почувствовать, что «есть сейчас» не хуже, чем «было тогда», Общественной Службе Новостей рассказал психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Эксперт сразу подчеркивает: ностальгировать и эмоционально возвращаться в прошлое — само по себе нормально. Вопрос в другом: как много времени человек проводит в этих воспоминаниях и почему он это делает. Одна из причин застревания — сожаления. Грустить от того, что прошлое не повторится, — это одна история. Совсем другая — когда человек постоянно мысленно возвращается назад и прокручивает не просто ситуацию, а собственное поведение, мучительно жалея, что не поступил иначе. По сути, это попытка в голове изменить свое прошлое, и в таком состоянии можно зависнуть надолго — настолько, что оно становится аффективным и серьезно вредит настоящей жизни.

Выход из навязчивых сожалений, по словам Хорса, в одном честном признании: поступить иначе в тот момент я не мог. Важно принять, что любые поступки, слова, действия или бездействие были следствием объективных внутренних ограничений. Сейчас человек видит и понимает с высоты опыта, как их преодолевать, но тогда он их просто не замечал. Внешние ограничения мы обычно себе прощаем, а вот внутренние часто не признаем и ругаем себя, например, за бездействие, хотя оно было продиктовано страхом. Поэтому ключевой шаг — признать, что внутренние ограничения существуют и влияют на поведение так же объективно, как внешние.

По его мнению, этих ограничений может быть множество: парализующий страх, незнание нужной информации, банальная усталость. Ничего из этого человек сознательно не выбирает и после случившегося изменить не может — корить себя за это ошибочно. Когда мы ругаем себя за прошлые поступки или бездействие, мы теряем на негативных эмоциях колоссальное количество сил. Мы фантазируем, что могли не устать, хотя уже устали, не испугаться, хотя уже испугались, знать то, чего не знали. Поэтому важно сказать себе: в прошлом я мог повести себя только так, как повел, — по-другому на тот момент быть не могло. Простить себя за прошлое — значит, по сути, упростить мнение о себе: признать, что тогда я был таким, каким был, с тем набором внутренних ограничений, знаний, опыта и эмоциональных трудностей. И тогда недовольства собой из прошлого станет меньше, а сил, времени и внимания на настоящее — больше.

Другая причина, по которой прошлое не отпускает, — воспоминания кажутся ярче и теплее нынешней блеклой реальности. И вот эта мысль, что остается только вспоминать, в итоге делает настоящее недружелюбным. Здесь важно не просто надеть розовые очки и начать позитивно мыслить — это, по словам Хорса, не работает. Важно тренировать себя видеть в сегодняшнем дне что-то интересное или позитивное. Замечать хорошее в повседневности — это навык, и его можно развивать. Обычным взглядом человек пропускает детали, которые могли бы его порадовать, но, если настроиться на их поиск, они начнут попадать в поле зрения.

В качестве примера психолог приводит задание для клиентов: каждый день выходить в свой район, пусть даже не самый красивый, и делать одну фотографию чего-то красивого — цветочка, деревца, собачки, машущей хвостом, солнца, выглянувшего из-за туч. Когда человек тренирует этот навык неделю, две, три, вдруг выясняется, что таких вещей и событий гораздо больше, чем казалось. Просто мы не обращаем на них внимания.

Эксперт резюмировал, что прошлое не нужно вычеркивать — с ним достаточно честно проститься, признав свои тогдашние ограничения, и перенести фокус на настоящее, где хорошее находится ровно в том количестве, в каком мы готовы его замечать.

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