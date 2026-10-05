Халатность УК в российском городе едва не погубила трех детей

В Кемерове во дворе дома рухнуло трухлявое дерево. В момент падения рядом находились дети — трагедии удалось избежать чудом. Жильцы обвиняют в халатности управляющую компанию, которой теперь займется Госжилинспекция. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на паблик «Инцидент Кемерово».

О происшествии на проспекте Ленинградский, 25б, рассказал подписчик местного сообщества. По его словам, гнилое дерево не выдержало порывов сильного ветра, бушевавшего в областном центре, и обрушилось прямо на ребят. Автор поста возмущен: по его мнению, УК обязана была вовремя спилить аварийные насаждения. Он отмечает, что под угрозой оказались трое детей.

К счастью, обошлось без пострадавших. Тем не менее горожане требуют разобраться в ситуации.

В мэрии Кемерова заявили, что обстоятельства случившегося выясняются, а специалисты УК уже выехали на место. Руководству компании поручено в кратчайшие сроки обследовать остальные деревья во дворе на предмет аварийности.

К проверке подключится Госжилинспекция. Если выяснится, что коммунальщики ненадлежащим образом следили за зелеными насаждениями, их привлекут к ответственности.