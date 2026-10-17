За какие навыки в России готовы платить на 40% больше — мнение эксперта

В России растет спрос на специалистов, которые приносят бизнесу измеримую пользу. Эксперт Карина Остроносова в интервью «Ленте.ру» назвала навыки, за которые работодатели готовы платить больше.

Первый блок связан с искусственным интеллектом (ИИ). По ее словам, компании платят не за простое использование нейросетей, а за интеграцию ИИ в рабочие процессы, оценку эффекта и управление рисками. В компаниях с осознанным внедрением надбавка достигает 20-40% к рынку. Это актуально для разработчиков, аналитиков, руководителей продукта и специалистов по кадрам.

Второе направление — аналитика и управление командами. По словам Остроносовой, сейчас растет спрос на аналитиков, которые формулируют гипотезы, считают эффект и предлагают изменения, а не только строят отчеты. Особенно заметно это в кадровой аналитике. Также ценятся те, кто умеет управлять гибридными командами.

«Те, кто умеет выстраивать процессы на расстоянии и удерживать вовлеченность, становятся критически ценными. Это не общие менеджерские навыки, а конкретная компетенция, за которую платят надбавку», — подчеркнула эксперт.

Третье направление — безопасность и соблюдение требований. Из-за роста киберугроз прибавку получают специалисты по безопасности, разработчики, понимающие принципы безопасной разработки, и аналитики, умеющие работать с персональными данными в рамках закона.

Четвертое — забота о благополучии сотрудников. Компании инвестируют в тех, кто умеет измерять индекс счастья команды, работать с выгоранием и предотвращать тихое увольнение. Стоимость замены одного специалиста может составлять от 6 до 12 месячных окладов.

Самые высокие надбавки, по словам Остроносовой, получают специалисты на стыке профессий: разработчик с пониманием продукта, маркетолог с аналитикой, кадровик с навыками работы с данными. У узких специалистов зарплатный потолок ниже.

Работодатели ценят не просто опыт, а измеримую ценность — навыки, которые напрямую влияют на выручку, удержание людей и устойчивость процессов.

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