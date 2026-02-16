Конец близко: ученые впервые в истории точно назвали срок гибели Вселенной

Международная группа астрофизиков под руководством профессора Генри Тая из Корнеллского университета представила исследование, которое ставит под сомнение теорию вечного существования Вселенной. Ученые пришли к выводу, что нынешняя фаза расширения космоса не бесконечна и когда-нибудь сменится обратным процессом.

В своей статье, опубликованной в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, специалисты опирались на свежие данные, полученные с помощью обсерваторий DES в Чили и DESI в Аризоне. Наблюдения показали, что темная энергия, на долю которой приходится около 68 процентов массы и энергии мироздания, подвержена изменениям. Ученые предполагают, что на нее влияет гипотетическая частица с малой массой, которая заставляет темную энергию эволюционировать.

Согласно новой модели, сейчас эта загадочная субстанция функционирует как антигравитационная сила, расталкивая галактики в разные стороны. Однако через определенный промежуток времени характер этого воздействия изменится. Физики рассчитали, что максимума расширения Вселенная достигнет спустя 11 миллиардов лет от текущего момента. После этого гравитация возьмет верх, и пространство начнет неуклонно сжиматься, чтобы в итоге коллапсировать в сингулярность.

Профессор Тай пояснил, что согласно их вычислениям, полный жизненный цикл Вселенной составляет примерно 33 миллиарда лет. Учитывая, что текущий возраст космоса оценивается в 13,8 миллиарда лет, до его окончания остается около 20 миллиардов лет. Это открытие, по словам исследователя, не только описывает вероятный финал, но и помогает глубже понять процессы, происходившие в момент Большого взрыва, реальность которого была подтверждена еще в 60-х годах прошлого века.

