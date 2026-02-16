Конец близко: ученые впервые в истории точно назвали срок гибели Вселенной

JCAP: вселенная начнет сжиматься через 11 миллиардов лет

Общество

Международная группа астрофизиков под руководством профессора Генри Тая из Корнеллского университета представила исследование, которое ставит под сомнение теорию вечного существования Вселенной. Ученые пришли к выводу, что нынешняя фаза расширения космоса не бесконечна и когда-нибудь сменится обратным процессом.

В своей статье, опубликованной в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, специалисты опирались на свежие данные, полученные с помощью обсерваторий DES в Чили и DESI в Аризоне. Наблюдения показали, что темная энергия, на долю которой приходится около 68 процентов массы и энергии мироздания, подвержена изменениям. Ученые предполагают, что на нее влияет гипотетическая частица с малой массой, которая заставляет темную энергию эволюционировать.

Согласно новой модели, сейчас эта загадочная субстанция функционирует как антигравитационная сила, расталкивая галактики в разные стороны. Однако через определенный промежуток времени характер этого воздействия изменится. Физики рассчитали, что максимума расширения Вселенная достигнет спустя 11 миллиардов лет от текущего момента. После этого гравитация возьмет верх, и пространство начнет неуклонно сжиматься, чтобы в итоге коллапсировать в сингулярность.

Профессор Тай пояснил, что согласно их вычислениям, полный жизненный цикл Вселенной составляет примерно 33 миллиарда лет. Учитывая, что текущий возраст космоса оценивается в 13,8 миллиарда лет, до его окончания остается около 20 миллиардов лет. Это открытие, по словам исследователя, не только описывает вероятный финал, но и помогает глубже понять процессы, происходившие в момент Большого взрыва, реальность которого была подтверждена еще в 60-х годах прошлого века.

