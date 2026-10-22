«Конкурируем с Италией»: Шимшек оценил место Турции в мировом туризме
Министр Шимшек поблагодарил российских туристов за выбор Турции
Турция высоко ценит российских туристов, которые продолжают выбирать страну как основное направление отдыха. Об этом заявил министр финансов республики Мехмет Шимшек. По его словам, Турция стабильно входит в пятерку самых популярных туристических направлений мира, занимая в разные годы четвертое или пятое место и конкурируя с Италией. Власти считают это серьезным достижением и отмечают, что российские путешественники обеспечивают значительную часть турпотока.
С начала 2026 года доходы Турции от туризма достигли $65,2 млрд. К 2028-му республика рассчитывает получать от отрасли $100 млрд ежегодно. Дополнительные возможности для роста открывает медицинский туризм, который активно развивается в стране.
Россия сохраняет первое место среди зарубежных рынков Антальи. За девять месяцев курорт посетили 3 326 769 граждан РФ — на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий поток иностранных туристов в провинции сократился на 5,6%, но доля россиян выросла с 24,9% до 26,6%.