«Конкурируем с Италией»: Шимшек оценил место Турции в мировом туризме

Министр Шимшек поблагодарил российских туристов за выбор Турции

Общество

Турция высоко ценит российских туристов, которые продолжают выбирать страну как основное направление отдыха. Об этом заявил министр финансов республики Мехмет Шимшек. По его словам, Турция стабильно входит в пятерку самых популярных туристических направлений мира, занимая в разные годы четвертое или пятое место и конкурируя с Италией. Власти считают это серьезным достижением и отмечают, что российские путешественники обеспечивают значительную часть турпотока.

С начала 2026 года доходы Турции от туризма достигли $65,2 млрд. К 2028-му республика рассчитывает получать от отрасли $100 млрд ежегодно. Дополнительные возможности для роста открывает медицинский туризм, который активно развивается в стране.

Россия сохраняет первое место среди зарубежных рынков Антальи. За девять месяцев курорт посетили 3 326 769 граждан РФ — на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий поток иностранных туристов в провинции сократился на 5,6%, но доля россиян выросла с 24,9% до 26,6%.

Читайте также

Туристов начали штрафовать на тысячи евро за 10-секундные остановки в осенних локациях

Туристов начали штрафовать на тысячи евро за 10-секундные остановки в осенних локациях

Более полумиллиона рублей пропали в самолете: москвич обнаружил подмену долларов

Атака БПЛА ВСУ вечером 16 октября на Ленинградскую область: что известно об атаках

Резина подорожала: во сколько обойдется подготовка машины к зиме в Подмосковье в 2026 году

Резина подорожала: во сколько обойдется подготовка машины к зиме в Подмосковье в 2026 году

Теперь по стандарту. В России разработали новый ГОСТ на овощное пюре

Теперь по стандарту. В России разработали новый ГОСТ на овощное пюре

Эти мастера становятся редкостью: пять специальностей, исчезающих из автосервисов

«Они вышли из кустов». Стая гиен атаковала военных Британии в Кении

«Они вышли из кустов». Стая гиен атаковала военных Британии в Кении

Собирают ведрами: в подмосковных лесах наткнулись на аномальные синие грибы

Собирают ведрами: в подмосковных лесах наткнулись на аномальные синие грибы

Утка с мочеными ягодами: житель Долгопрудного выиграл кулинарный конкурс

Цветочный вор против романтики: в Балашихе таксист утащил букет с капота чужого авто

Цветочный вор против романтики: в Балашихе таксист утащил букет с капота чужого авто

В Новосибирской области ликвидировали медведя весом около 500 кг

В Новосибирской области ликвидировали медведя весом около 500 кг

«Страшно уже всем»: в российском регионе бьют тревогу из-за стаи бродячих собак

«Страшно уже всем»: в российском регионе бьют тревогу из-за стаи бродячих собак

Добавьте mosregtoday.ru в избранное