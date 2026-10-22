«Конкурируем с Италией»: Шимшек оценил место Турции в мировом туризме

Турция высоко ценит российских туристов, которые продолжают выбирать страну как основное направление отдыха. Об этом заявил министр финансов республики Мехмет Шимшек. По его словам, Турция стабильно входит в пятерку самых популярных туристических направлений мира, занимая в разные годы четвертое или пятое место и конкурируя с Италией. Власти считают это серьезным достижением и отмечают, что российские путешественники обеспечивают значительную часть турпотока.

С начала 2026 года доходы Турции от туризма достигли $65,2 млрд. К 2028-му республика рассчитывает получать от отрасли $100 млрд ежегодно. Дополнительные возможности для роста открывает медицинский туризм, который активно развивается в стране.

Россия сохраняет первое место среди зарубежных рынков Антальи. За девять месяцев курорт посетили 3 326 769 граждан РФ — на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий поток иностранных туристов в провинции сократился на 5,6%, но доля россиян выросла с 24,9% до 26,6%.