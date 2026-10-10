Эти мастера становятся редкостью: пять специальностей, исчезающих из автосервисов

Fit Service: в автосервисах не хватает мастеров по ремонту карбюраторов

Общество

В российских автосервисах постепенно становятся редкостью специалисты по ремонту отдельных узлов старых автомобилей. Речь идет о мастерах по карбюраторам, ранним механическим системам подачи топлива, медным радиаторам, редким редукторам и механическим коробкам передач. Об этом рассказала HR-директор сети автосервисов Fit Service Ирина Седова в материале издания«За рулем».

Какие специальности становятся редкостью

Для ремонта таких узлов недостаточно общих знаний об устройстве автомобиля. Мастеру необходим практический опыт работы с конкретной конструкцией, специальный инструмент и техническая документация.

К числу редких операций относятся разборка и регулировка карбюраторов, восстановление ранних механических топливных систем, пайка медных радиаторов, ремонт редких редукторов и механических коробок передач.

Почему ремонт старых машин становится сложнее

Даже если специалиста удается найти, препятствием может стать отсутствие необходимых деталей. Для некоторых старых моделей трудно приобрести оригинальные комплектующие и элементы ремонтных комплектов: мембраны, жиклеры, шестерни, главные пары, подшипники и компоненты топливной системы.

В результате ремонт может оказаться слишком дорогим. При этом его итог не всегда удается предсказать заранее, особенно если речь идет о редком узле и доступных аналогах мало.

Кому нужен узкопрофильный мастер

Возрастные автомобили не всегда требуют обращения к специалистам редких профессий. Машины 1990-х и начала 2000-х годов, как правило, имеют привычные конструкции и могут обслуживаться в обычных автосервисах.

Иная ситуация складывается с карбюраторными автомобилями и ретротехникой. Их владельцам чаще приходится искать мастеров, которые знакомы с конкретной системой и располагают подходящими инструментами и документацией.

Таким образом, исчезновение отдельных специальностей связано не только с нехваткой квалифицированных кадров, но и с сокращением доступности запчастей и практики ремонта редких конструкций.

Читайте также

Сварщикам предлагают все чаще: спрос на молодых специалистов вырос на 94%

Циклон приближается к Камчатке: туристические маршруты закрыли

Минпросвещения назвало критерий целесообразности использования ИИ в образовании

Минпросвещения назвало критерий целесообразности использования ИИ в образовании

Не успел переобуться — лишился денег: когда летняя резина превращает ДТП в финансовую катастрофу

Не успел переобуться — лишился денег: когда летняя резина превращает ДТП в финансовую катастрофу

Как попросить родных перестать присылать открытки: советы психолога

Как попросить родных перестать присылать открытки: советы психолога

Хотите согреться дома — сначала посчитайте: сколько будет стоить работа обогревателя

«Иволга» с портретом Серова: в Москве запустили поезд к юбилею Мамонтова

«Иволга» с портретом Серова: в Москве запустили поезд к юбилею Мамонтова

Каждый год будет приносить сюрпризы: климатолог предсказал век погодных неожиданностей

Каждый год будет приносить сюрпризы: климатолог предсказал век погодных неожиданностей

Обычное фото может выдать ваш адрес и распорядок дня: что нельзя публиковать в соцсетях

Обычное фото может выдать ваш адрес и распорядок дня: что нельзя публиковать в соцсетях

До +18 градусов, а затем резкое похолодание: волна тепла накроет Подмосковье

До +18 градусов, а затем резкое похолодание: волна тепла накроет Подмосковье

ФИПИ назвал типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по литературе

ФИПИ назвал типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по литературе

Правнука Брежнева разыскивает полиция: что известно об Антоне Милаеве

Правнука Брежнева разыскивает полиция: что известно об Антоне Милаеве

Добавьте mosregtoday.ru в избранное