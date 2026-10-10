Эти мастера становятся редкостью: пять специальностей, исчезающих из автосервисов
Fit Service: в автосервисах не хватает мастеров по ремонту карбюраторов
В российских автосервисах постепенно становятся редкостью специалисты по ремонту отдельных узлов старых автомобилей. Речь идет о мастерах по карбюраторам, ранним механическим системам подачи топлива, медным радиаторам, редким редукторам и механическим коробкам передач. Об этом рассказала HR-директор сети автосервисов Fit Service Ирина Седова в материале издания«За рулем».
Какие специальности становятся редкостью
Для ремонта таких узлов недостаточно общих знаний об устройстве автомобиля. Мастеру необходим практический опыт работы с конкретной конструкцией, специальный инструмент и техническая документация.
К числу редких операций относятся разборка и регулировка карбюраторов, восстановление ранних механических топливных систем, пайка медных радиаторов, ремонт редких редукторов и механических коробок передач.
Почему ремонт старых машин становится сложнее
Даже если специалиста удается найти, препятствием может стать отсутствие необходимых деталей. Для некоторых старых моделей трудно приобрести оригинальные комплектующие и элементы ремонтных комплектов: мембраны, жиклеры, шестерни, главные пары, подшипники и компоненты топливной системы.
В результате ремонт может оказаться слишком дорогим. При этом его итог не всегда удается предсказать заранее, особенно если речь идет о редком узле и доступных аналогах мало.
Кому нужен узкопрофильный мастер
Возрастные автомобили не всегда требуют обращения к специалистам редких профессий. Машины 1990-х и начала 2000-х годов, как правило, имеют привычные конструкции и могут обслуживаться в обычных автосервисах.
Иная ситуация складывается с карбюраторными автомобилями и ретротехникой. Их владельцам чаще приходится искать мастеров, которые знакомы с конкретной системой и располагают подходящими инструментами и документацией.
Таким образом, исчезновение отдельных специальностей связано не только с нехваткой квалифицированных кадров, но и с сокращением доступности запчастей и практики ремонта редких конструкций.