«Страшно уже всем»: в российском регионе бьют тревогу из-за стаи бродячих собак

Жители Ленинска-Кузнецкого призвали отловить бродячих собак ради детей и кошек

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

В Ленинске-Кузнецком местные жители просят отловить стаю бродячих собак, обосновавшуюся в заброшенном доме. По словам автора публикации в соцсетях, животные пугают детей и нападают на домашних кошек. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.RU.

Речь идет о районе улиц Амурская и Вознесенского. Местные утверждают, что собаки сбились в стаю и не дают прохода жителям.

«Детям страшно ходить в школу, давят домашних кошек. Обитает эта свора в заброшенном доме по улице Амурской», — говорится в сообщении.

На жалобу отреагировали в администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Там пояснили, что работы по отлову животных без владельцев в городе уже ведутся. Заявка по указанным улицам передана подрядной организации и будет включена в план на ближайшую неделю, ответили в мэрии.

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