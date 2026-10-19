«Страшно уже всем»: в российском регионе бьют тревогу из-за стаи бродячих собак

В Ленинске-Кузнецком местные жители просят отловить стаю бродячих собак, обосновавшуюся в заброшенном доме. По словам автора публикации в соцсетях, животные пугают детей и нападают на домашних кошек. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.RU .

Речь идет о районе улиц Амурская и Вознесенского. Местные утверждают, что собаки сбились в стаю и не дают прохода жителям.

«Детям страшно ходить в школу, давят домашних кошек. Обитает эта свора в заброшенном доме по улице Амурской», — говорится в сообщении.

На жалобу отреагировали в администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Там пояснили, что работы по отлову животных без владельцев в городе уже ведутся. Заявка по указанным улицам передана подрядной организации и будет включена в план на ближайшую неделю, ответили в мэрии.