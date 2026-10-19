Королевская клумба без затрат: шесть шагов, чтобы спасти гладиолусы от промерзания

Гладиолусы по праву считают одним из самых величественных поздних луковичных растений: высокие стебли с крупными цветками в эффектных соцветиях напоминают драгоценные нити, а лепестки словно сотканы из тончайшего шелка. Но чтобы любоваться этим зрелищем ежегодно, важно позаботиться о луковицах — они выдерживают температуру почвы лишь до +1 градуса, поэтому в большинстве регионов с морозными зимами их приходится выкапывать и хранить до весны. Как это сделать, разобрался REGIONS .

Что важно сделать:

Выкапывать с конца сентября до конца октября, ориентируясь на климат и сорт. Главное правило — убирать луковицы спустя 35 дней после окончания цветения, когда они накопят питательные вещества, и при снижении температуры до +7…+8 градусов.

За две недели до уборки срезать все цветоносы, начиная с ранних сортов. Темноокрашенные разновидности — бордовые, фиолетовые, красные, синие — убирать первыми: они более уязвимы к грибным заболеваниям. Если цель — размножение сорта, цветки не срезают, дожидаясь полного пожелтения надземной части.

Копать только в сухую погоду острой лопатой или садовыми вилами (лучше вторыми), поддевая земляной ком на расстоянии 20 см от растения и укладывая его на брезент.

Когда земля подсохнет, отряхнуть ее, отделить луковицы друг от друга и отложить детки отдельно, обрезать стебли, оставив 5-6 см, а шелуху не трогать — она защищает материал.

Обработать луковицы и детки от грибных болезней, погрузив на 30-40 минут в раствор «Фитоспорина М» или «Фундазола» по инструкции (замена — малиновый раствор марганцовки), затем месяц просушивать в теплом сухом помещении при +25 градусах.

Хранить при температуре +3…+5 градусов и влажности 70-75% в темном проветриваемом помещении, положив в каждый ящик 2-3 дольки чеснока для защиты от болезнетворной микрофлоры.

Погреб — лучший вариант, но доступен он только тем, кто постоянно живет за городом. Ящики не стоит ставить рядом с овощами и фруктами: плоды выделяют губительную для луковиц влагу. Коробки лучше разместить на стеллажах поближе к потолку, тара обязательно должна иметь вентиляционные отверстия, а сухой мелкий песок в ящиках поможет к весне получить новых деток.

В квартире условия хуже, но их можно создать на утепленной лоджии или на нижней полке холодильника, завернув луковицы в черную бумагу. Первый вариант предпочтительнее — в холодильник много луковиц не поместится. При похолодании ящики накрывают ватными одеялами, контролируя, чтобы температура не опускалась ниже +3 градусов, а в сильные морозы материал можно укутать и хранить между балконными дверями.

Из полезных хитростей: сортируйте луковицы по сортам и размерам — весной проще планировать клумбу, а детки храните отдельно от взрослых луковиц, им нужен более теплый режим. Зимой периодически осматривайте запасы: поврежденные плесенью или гнилью экземпляры убирайте, а остальные припудривайте золой или толченым углем. Перед высадкой весной замочите луковицы на пару часов в «Эпине» или «Цирконе» — это ускорит пробуждение и укрепит иммунитет, а участок лучше выбрать там, где раньше росли бобовые или сидераты.