Кожа слезает, волосы выпали: Маргарита Симоньян рассказала об онкологии-урагане

Маргарита Симоньян, занимающая пост главного редактора в международной медиагруппе «Россия сегодня» и на телеканале RT, продолжает информировать общественность о ходе своей борьбы с онкологическим заболеванием. На своей странице в Telegram журналистка раскрыла новые обстоятельства, касающиеся диагностированного недуга, пишет Версия .

По словам медиаменеджера, врачи констатировали у нее крайне стремительное, «ураганное» развитие болезни. Специалисты связывают такую динамику с сильным стрессом, который перенесла пациентка. В связи с агрессивным течением Симоньян ожидает длительный и комплексный курс восстановления. Журналистка упомянула, что помимо уже проведенного хирургического вмешательства, впереди ее ждут химиотерапия, лучевая терапия и многолетний прием гормональных препаратов, и выразила надежду на то, что силы будут даны свыше для прохождения этого пути.

Ранее главный редактор RT уже описывала тяжелые побочные эффекты проводимого лечения. Особенно сложными, по ее признанию, являются первые дни после введения химиотерапевтических препаратов. В этот период состояние пациентки резко ухудшается, а иногда требуется госпитализация из-за критического падения показателей крови и серьезных сбоев в работе желудочно-кишечного тракта.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.