Кожемяко вместо Трутнева: кто возглавит Дальневосточный округ в 2026 году

РБК: Юрий Трутнев уйдет с поста вице-премьера и полпреда в ДФО

Общество

Заместитель председателя Правительства РФ и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев покидает свою должность. Премьер-министр Михаил Мишустин направил в Государственную думу предложение назначить на пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко. По данным источников, 70-летний Трутнев принял решение уйти по собственному желанию, а его кандидатура рассматривается на должность помощника президента. Об этом информирует РБК.

Детали кадровой ротации и карьеры

  • Причина ухода: решение об отставке Юрий Трутнев принял лично в связи с необходимостью восстановления сил после 13 лет работы, связанной с регулярными перелетами. В 2026 году чиновнику исполнилось 70 лет.
  • Новое назначение: кандидатура Трутнева рассматривается на должность помощника президента РФ. На пост вице-премьера — полпреда в ДФО предложен глава Приморья Олег Кожемяко.
  • Уникальность статуса: с 31 августа 2013 года Трутнев оставался единственным полпредом, совмещавшим эту должность с постом вице-премьера правительства.
  • Полномочия и курирование: в правительстве Трутнев курировал Минвостокразвития, а также социально-экономическое развитие ДФО и Арктической зоны.
  • Политический бэкграунд: занимал посты мэра Перми (1996–2000), губернатора Пермской области (2000–2004), министра природных ресурсов и экологии (2004–2012) и помощника президента (2012–2013).

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