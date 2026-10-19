Кожемяко вместо Трутнева: кто возглавит Дальневосточный округ в 2026 году
РБК: Юрий Трутнев уйдет с поста вице-премьера и полпреда в ДФО
Заместитель председателя Правительства РФ и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев покидает свою должность. Премьер-министр Михаил Мишустин направил в Государственную думу предложение назначить на пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко. По данным источников, 70-летний Трутнев принял решение уйти по собственному желанию, а его кандидатура рассматривается на должность помощника президента. Об этом информирует РБК.
Детали кадровой ротации и карьеры
- Причина ухода: решение об отставке Юрий Трутнев принял лично в связи с необходимостью восстановления сил после 13 лет работы, связанной с регулярными перелетами. В 2026 году чиновнику исполнилось 70 лет.
- Новое назначение: кандидатура Трутнева рассматривается на должность помощника президента РФ. На пост вице-премьера — полпреда в ДФО предложен глава Приморья Олег Кожемяко.
- Уникальность статуса: с 31 августа 2013 года Трутнев оставался единственным полпредом, совмещавшим эту должность с постом вице-премьера правительства.
- Полномочия и курирование: в правительстве Трутнев курировал Минвостокразвития, а также социально-экономическое развитие ДФО и Арктической зоны.
- Политический бэкграунд: занимал посты мэра Перми (1996–2000), губернатора Пермской области (2000–2004), министра природных ресурсов и экологии (2004–2012) и помощника президента (2012–2013).