Кожемяко вместо Трутнева: кто возглавит Дальневосточный округ в 2026 году

Заместитель председателя Правительства РФ и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев покидает свою должность. Премьер-министр Михаил Мишустин направил в Государственную думу предложение назначить на пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко. По данным источников, 70-летний Трутнев принял решение уйти по собственному желанию, а его кандидатура рассматривается на должность помощника президента. Об этом информирует РБК.