Хозяин пришел в съемную квартиру без предупреждения: обязан ли жилец открыть дверь

Московские театры не вводят строгий дресс-код для зрителей и учитывают ритм жизни горожан, многие из которых приходят на спектакли сразу после работы. Об этом РИА Новости рассказали представители театров, участвующих в сервисе «Мосбилет».

В «Мастерской Петра Фоменко» не требуют особого наряда

Представители «Мастерской Петра Фоменко» сообщили, что зрителям не обязательно подбирать специальную одежду для посещения спектаклей. При этом театр просит не приходить в вещах, которые могут испачкать помещения или других посетителей.

Театр Маяковского приветствует разные стили

В Театре Маяковского рады зрителям, которые выбирают красивые, модные, удобные или элегантные образы.

Таким образом, столичные театры оставляют выбор одежды за посетителями, не устанавливая жестких требований к стилю. Главное — учитывать базовые правила опрятности и комфорта окружающих.