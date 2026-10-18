Возвращение рамника: сколько стоит новый Mitsubishi Pajero V в России

Спустя двадцать лет ожидания культовый японский внедорожник Mitsubishi Pajero получил масштабное сменяющее поколение и моментально привлек внимание российских импортеров. Премьера пятой генерации рамного флагмана состоялась в сентябре 2026 года, а дилеры во Владивостоке и Казани уже начали принимать индивидуальные предзаказы. Автомобили тайской сборки с правым рулем предлагаются по цене от 8,42 до 10,65 млн рублей, что более чем вдвое превышает стоимость модели на внешних рынках.