Возвращение рамника: сколько стоит новый Mitsubishi Pajero V в России
Начались продажи рамного Mitsubishi Pajero V по параллельному импорту
Спустя двадцать лет ожидания культовый японский внедорожник Mitsubishi Pajero получил масштабное сменяющее поколение и моментально привлек внимание российских импортеров. Премьера пятой генерации рамного флагмана состоялась в сентябре 2026 года, а дилеры во Владивостоке и Казани уже начали принимать индивидуальные предзаказы. Автомобили тайской сборки с правым рулем предлагаются по цене от 8,42 до 10,65 млн рублей, что более чем вдвое превышает стоимость модели на внешних рынках.
Технические особенности и оснащение Top Grade
Пятое поколение Pajero сохранило преданность бескомпромиссному бездорожью, перейдя на усиленную лонжеронную раму:
- Габариты и кузов: длина 4920 мм, ширина 1925 мм и колесная база 2870 мм обеспечивают повышенный комфорт в дальних поездках.
- Силовая установка: под капотом установлен 2,4-литровый турбодизель 4N16 мощностью 201–204 л. с., работающий с 8-ступенчатым автоматом и фирменным полным приводом S-AWC.
- Флагманский салон: топовая комплектация Top Grade включает 14,3-дюймовые цифровую панель и мультимедиа, аудиосистему Yamaha Ultimate с 12 динамиками, панорамную крышу и комплекс безопасности Diamond Sense 360.
Почему цена в России выросла в два раза?
В Австралии стартовая стоимость внедорожника в пересчете составляет порядка 4 млн рублей, однако в РФ итоговый ценник преодолел отметку в 8,4 млн рублей:
- Ценообразующие факторы: на итоговую стоимость критически влияют коммерческий утилизационный сбор, сложная логистика из Азии и таможенная пошлина.
- Специфика праворульного импорта: пока к заказу доступны только праворульные версии из Таиланда, что требует от водителей адаптации при обгонах и проверки работоспособности азиатских прошивок мультимедиа.