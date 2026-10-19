Обвинил женщин в преступлениях: почему протоиерею грозит запрет на службу

Слова протоиерея Михаила Швалагина о том, что мужчины совершают преступления из-за женской меркантильности, вызвали громкий резонанс и волну возмущения. В ответ на резкие слова священнослужителя представители духовенства, общественники и психологи потребовали ввести дисциплинарные санкции против клирика. В частности, настоятель Серафимо-Саровского храма отец Сергий призвал отстранять от службы на полгода священников, выдающих спорные личные оценки за официальную позицию Русской православной церкви. О развитии конфликта сообщает портал ИА Кулик.

Реакция духовенства и общественности

Скандальное заявление о том, что женщины виноваты в противоправных действиях мужчин, потому что «много хотят», встретило жесткое неприятие:

Предложение о санкциях: священнослужитель отец Сергий назвал слова Швалагина опасными и предложил временно запрещать в служении священников, транслирующих подобные стереотипы.

Позиция общественников: председатель «Содружества многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов категорически отверг перекладывание ответственности на женщин, напомнив, что именно они часто предотвращают конфликты.

Мнение психологов: эксперт Эрика Сарварова объяснила подобные высказывания неразрешенными внутренними психотравмами, идущими из детства и детских отношений с матерью.

Участники дискуссии подчеркнули необходимость строго разграничивать частные суждения отдельных клириков и официальную позицию РПЦ, напомнив об ответственности каждого человека за собственные поступки.