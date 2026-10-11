Украшения Cartier и Rolex на ₽14,4 млн исчезли из дела Лерчек: блогер отказалась от полиграфа

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отказалась проходить проверку на детекторе лжи в рамках разбирательства об исчезновении ювелирных украшений стоимостью ₽14,4 млн. Драгоценности ранее изъяли во время обыска по уголовному делу в отношении нее и бывшего супруга. Об отказе Чекалиной от полиграфа ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

История с пропавшими украшениями получила развитие после завершения предварительного расследования уголовного дела блогера. Выяснилось, что часть дорогостоящих ювелирных изделий, изъятых у Чекалиной, отсутствует среди материалов дела.

По информации агентства, речь идет о драгоценностях общей стоимостью ₽14,4 млн. Во время первоначального обыска правоохранители изъяли более 20 комплектов украшений известных мировых брендов.

Среди них были изделия Cartier, Graff и Van Cleef & Arpels. Кроме того, в перечне фигурировали браслеты, серьги, ожерелья и дорогие часы марок Rolex и Chopard.

Адвокат блогера Виктор Дугин ранее сообщил, что следователь не вернул его доверительнице украшения, которые были изъяты еще на начальном этапе расследования.

После появления информации об исчезновении драгоценностей правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства произошедшего.

Как сообщили источники ТАСС, следователи, работавшие над делом Чекалиной, прошли проверки на полиграфе. По утверждению собеседников агентства, результаты не выявили их причастности к предполагаемому исчезновению украшений.

Валерии Чекалиной также предложили пройти аналогичную процедуру. Однако блогер отказалась от проверки на детекторе лжи. Причины такого решения в опубликованном сообщении не раскрываются.

При этом сам по себе отказ от полиграфа не свидетельствует о причастности человека к противоправным действиям. Прохождение подобной проверки не является обязательным, а ее результаты не могут самостоятельно устанавливать виновность.

Что известно о расследовании пропажи украшений

Ранее ТАСС сообщал о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения ювелирных изделий, изъятых в ходе расследования в отношении Чекалиной.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении следователя управления внутренних дел в Новой Москве.

Основанием послужили обстоятельства, связанные с тем, что материальные ценности стоимостью ₽14,4 млн не были приобщены к материалам расследуемого дела.

Впоследствии стало известно, что Следственный комитет обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об избрании домашнего ареста следователю Никите Тулупову.

Соответствующее обращение поступило 9 октября. Однако суд не удовлетворил требование следствия.

Причиной стало решение прокуратуры, которая отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ о превышении должностных полномочий.

В результате у суда отсутствовали процессуальные основания для избрания следователю меры пресечения в рамках отмененного уголовного дела.