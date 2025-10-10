Подмосковная прокуратура направила в суд дело о ДТП с пострадавшим подростком

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 26-летней жительницы Москвы по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, вечером 20 февраля 2025 года водитель автомобиля марки «АУДИ А5» на дороге в сельском поселении Обушковское двигалась в сторону деревни Падиково муниципального округа Истра, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с мопедом «Сукуба» под управлением несовершеннолетнего водителя. В результате ДТП здоровью 13-летнего подростка был нанесен тяжкий вред.

Уголовное дело направили в Истринский городской суд для рассмотрения, на автомобиль обвиняемой был наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.