Как передает «Военная хроника», российским военнослужащим удалось наконец полностью замкнуть кольцо окружения в Красногоровке в ДНР. Согласно предварительным данным, о которых сообщают военкоры с мест, весь гарнизон ВСУ замкнут в котле.

Также сообщается, что российские бойцы Южной группировки войск в ходе штурма Красногоровки взяли в плен большую группу солдат ВСУ.

«ВСУ в Красногоровке всё... Штурмовики 110-й ОМСБр продвинулись на 800 м и находятся в 0,5 км от западного въезда, практически обеспечив окружение гарнизона ВСУ в городе», — приводится в публикации.

Как констатируют военкоры, благодаря последним успехам ВС РФ в Красногоровке, освобождение находившегося почти 10 лет под оккупацией киевского режима города близится к завершению.