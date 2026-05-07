Битва с тараканами в «Крестах»: арестант залил водой камеру СИЗО и влетел на 163 тысячи рублей

Борьба с насекомыми в тюремной камере обернулась для заключенного настоящим финансовым кошмаром. Решив утопить тараканов, арестант питерского СИЗО «Кресты» залил водой камеру видеонаблюдения и попал на иск в 163,5 тысячи рублей. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Арстант Худайберган Жуманиезов, отбывающий срок в знаменитых «Крестах», решил объявить войну полчищам тараканов, которые лезли из отверстия под батареей. Мужчина набрал таз воды и щедро залил насекомых. Но забыл, что вода имеет свойство течь вниз. Жидкость просочилась на этаж ниже и испортила стационарную камеру видеонаблюдения.

Администрация СИЗО, недолго думая, обратилась в суд. Ущерб подсчитали: новая камера стоит 148,4 тысячи рублей, плюс доставка и монтаж. Итоговая сумма — 163,5 тысячи рублей. Жуманиезов, участвуя в заседании по видеосвязи (через переводчика, так как плохо знает русский), пытался оправдаться, заявляя, что его замучили тараканы. Судья был непреклонен.

