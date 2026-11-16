«Крутой вираж» судьбы: как рыболовный штурман стал игуменом и уехал в Центральную Америку

Иеромонах Антоний (Жуков), которому 47 лет, стал настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Панаме. Его детство и юность прошли в Петропавловске-Камчатском: там он выучился на штурмана и сходил в несколько рейсов на рыболовных судах. Затем судьба сделала крутой поворот — моряк решил посвятить себя православной вере, в 27 лет постригся в монахи и стал игуменом монастыря при Морском соборе, передает « Камчатское время ⁠».

Позже Антоний служил в Хабаровске и Буэнос-Айресе, а с 2019 года является настоятелем храма в Панаме. Вдали от дома о Камчатке ему напоминает макет атомного подводного крейсера «Томск», который он всегда возит с собой: когда-то на этой подлодке камчатский архиепископ Игнатий в качестве корабельного священника совершил переход подо льдами Северного Ледовитого океана.

Таким образом, путь уроженца Камчатки — от штурмана рыболовных судов до настоятеля храма в Центральной Америке — сложился через монашество и служение в разных странах, а память о родном крае он хранит через связанную с ним реликвию.