Почему медведи выходят к жилым домам и как спастись при встрече

Бурые медведи приближаются к жилым домам и населенным пунктам прежде всего из-за доступной пищи. Хищников привлекают мусорные контейнеры, свалки, остатки продуктов и корм, который жители оставляют для бездомных собак. Об этом « Российской газете » сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным ведомства, медведи способны почувствовать запах еды на расстоянии двух-трех километров. При этом специалисты уточнили, что чаще, чем год назад, звери появляться возле жилья не стали.

«Ключевая причина — человеческий фактор», — подчеркнули в департаменте. Регулярный доступ к пищевым отходам постепенно приучает животных искать пропитание рядом с людьми. Такая привычка увеличивает вероятность опасных встреч. Осенью на Ямале произошли два нападения медведей. В поселке Уренгой Пуровского района пострадавший мужчина впоследствии скончался. Еще один случай зарегистрировали в Красноселькупском районе: хищник атаковал 64-летнего жителя села Ратта, отправившегося на рыбалку. После происшествий государственные инспекторы усилили профилактические рейды. Если животное не представляет непосредственной угрозы, специалисты наблюдают за ним и пытаются отпугнуть. При возникновении прямой опасности для людей допускаются более жесткие меры.

В департаменте призвали жителей не оставлять пищевые отходы на улице, не подкармливать диких животных и не раскладывать корм для собак возле населенных пунктов. При появлении медведя необходимо сообщить об этом по номеру 112 и не пытаться самостоятельно прогнать хищника. Если встреча уже произошла, нельзя убегать, кричать или делать резкие движения. Медведь способен развивать скорость до 50 км/ч, поэтому попытка спастись бегством крайне опасна. Специалисты рекомендуют сохранять спокойствие, не приближаться к животному и медленно отступать, не поворачиваясь к нему спиной. При этом важно учитывать поведение зверя и не провоцировать его. В районах возможного появления медведей рекомендуется иметь специальные средства отпугивания и заранее изучить правила безопасного поведения.