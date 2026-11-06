Обновление прайсов: Кроссовер Jeland J6 подорожал во всех версиях в ноябре

В ноябре 2026 года в российских дилерских центрах изменилась стоимость популярных отечественных кроссоверов Jeland J6 и J7. Несмотря на рост цен на отдельные комплектации, производитель ввел прямые скидки до 150 тыс. руб. при единовременной оплате без привлечения кредитных программ. Об этом сообщает автомобильное издание « За рулем ».

Компактный кроссовер Jeland J6 подорожал во всех четырех версиях на 49–50 тыс. руб. (прирост составил 1,7–2,1%). Начальная переднеприводная модификация «Актив» теперь оценивается в ₽2,399 млн, «Комфорт» — в ₽2,599 млн, а переднеприводный «Престиж» — в ₽2,799 млн. Полноприводная версия «Престиж» прибавила 50 тыс. руб. и достигла ₽2,979 млн. На переднеприводные комплектации «Актив» и «Комфорт» предложена прямой бонус в 100 тыс. руб., а на «Престиж» — 150 тыс. руб. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с. или 1,6-литровым мотором на 150 л. с. для полного привода.

Что касается Jeland J7, повышение цен затронуло только две топовые комплектации «Престиж +». Переднеприводная модификация подорожала до ₽3,159 млн, полноприводная — до ₽3,459 млн, добавив 50 тыс. руб. Прочие версии остались без изменений: стартовая «Комфорт» стоит ₽2,849 млн. В базовое оснащение J7 входят двухзонный климат-контроль и цифровая приборная панель, а более дорогие варианты комплектуются панорамным люком и комплексными системами помощи водителю.