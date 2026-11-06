Обновление прайсов: Кроссовер Jeland J6 подорожал во всех версиях в ноябре
ЗР: скидки на кроссоверы Jeland при покупке достигли 150 тыс. руб.
В ноябре 2026 года в российских дилерских центрах изменилась стоимость популярных отечественных кроссоверов Jeland J6 и J7. Несмотря на рост цен на отдельные комплектации, производитель ввел прямые скидки до 150 тыс. руб. при единовременной оплате без привлечения кредитных программ. Об этом сообщает автомобильное издание «За рулем».
Компактный кроссовер Jeland J6 подорожал во всех четырех версиях на 49–50 тыс. руб. (прирост составил 1,7–2,1%). Начальная переднеприводная модификация «Актив» теперь оценивается в ₽2,399 млн, «Комфорт» — в ₽2,599 млн, а переднеприводный «Престиж» — в ₽2,799 млн. Полноприводная версия «Престиж» прибавила 50 тыс. руб. и достигла ₽2,979 млн. На переднеприводные комплектации «Актив» и «Комфорт» предложена прямой бонус в 100 тыс. руб., а на «Престиж» — 150 тыс. руб. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с. или 1,6-литровым мотором на 150 л. с. для полного привода.
Что касается Jeland J7, повышение цен затронуло только две топовые комплектации «Престиж +». Переднеприводная модификация подорожала до ₽3,159 млн, полноприводная — до ₽3,459 млн, добавив 50 тыс. руб. Прочие версии остались без изменений: стартовая «Комфорт» стоит ₽2,849 млн. В базовое оснащение J7 входят двухзонный климат-контроль и цифровая приборная панель, а более дорогие варианты комплектуются панорамным люком и комплексными системами помощи водителю.