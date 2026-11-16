Известный отечественный режиссер, 81-летний Никита Михалков прокомментировал историческую номинацию 33-летнего актера Юры Борисова на американскую кинопремию «Оскар». Мэтр отечественного кинематографа охарактеризовал коллегу как весьма достойного и разностороннего артиста, отметив, что с удовольствием поработал бы с ним на одной съемочной площадке при наличии такой возможности.

Вместе с тем Михалков выразил сожаление по поводу того, что столь значимое международное признание пришло к актеру в нынешний период. По мнению режиссера, время для получения этой награды оказалось неудачным, поскольку сама премия постепенно теряет свой престиж и значение. Он подчеркнул, что гораздо лучше было бы получить подобное выдвижение пятнадцать лет назад.

Достижения Юры Борисова в мировом кинематографе

Напомним, что Юра Борисов вошел в историю как первый российский актер, удостоенный номинации на «Оскар» за свою работу в картине «Анора». Кроме того, в следующем году артист имеет шансы вновь побороться за престижную награду в категории «Лучшая мужская роль» благодаря участию в новом проекте «Искусственный», где он воплотил образ Ильи Суцкевера, одного из ключевых создателей компании OpenAI.