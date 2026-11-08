Данные The Journal of Physiology: самки мышей предпочитают тепло в 36 градусов

Данные The Journal of Physiology: самки мышей предпочитают тепло в 36 градусов

Общество

Британские исследователи из Королевского колледжа Лондона выяснили, почему женщины часто предпочитают более теплые помещения, чем мужчины. В ходе экспериментов с участием 57 грызунов (30 самцов и 27 самок) ученые проанализировали их поведение на площадках с разной температурой. Оказалось, что самцы комфортно чувствуют себя при 32 градусах, в то время как самки выбирают 36 градусов. При этом физиологическая температура тела и кожи у животных не различалась, что исключило фактор теплопродукции. Специалисты выявили ключевую роль кожных белков TRPM8 (распознавание холода) и TRPM2 (тепла), чувствительность которых у самок изначально смещена в сторону более высоких температур. Об этом сообщает издание The Journal of Physiology.

Влияние гормонов и ограничения исследования

Главным фактором разницы в температурных предпочтениях ученые назвали тестостерон. Препараты, подавляющие выработку этого гормона у самцов, привели к тому, что они стали чаще выбирать теплую поверхность, а инъекции тестостерона самкам снизили их тягу к теплу. При этом колебания эстрогенов и прогестерона аналогичного эффекта не показали. Тем не менее, гормон объясняет ситуацию лишь частично: после вмешательства предпочтения грызунов не стали полностью идентичными, а точный механизм воздействия на белки еще предстоит изучить. Авторы работы подчеркивают, что аналогичные рецепторы присутствуют и у людей, однако переносить выводы на человека пока преждевременно без дополнительных клинических испытаний. Ранее врачи также связывали холодные конечности в теплых домах с особенностями кровотока, мышечной массы и стрессом.

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