Отказ от возврата: Toyota подтвердила запрет на официальный импорт в РФ

Японский автоконцерн Toyota официально подтвердил, что не намеревается возвращаться на российский рынок и возобновлять прямые поставки новых транспортных средств. Однако, согласно данным статистического агентства «Автостат» за январь–октябрь 2026 года, бренд практически сравнялся по объемам реализации с официально представленным в стране китайским производителем Jetour. За 10 месяцев 2026 года объемы продаж Toyota составили 30 798 единиц против 31 529 автомобилей у Jetour, что сократило разницу между марками всего до 731 машины. Об этом сообщает специализированное автомобильное издание « Tarantas.News ».

Динамика рынка и параллельный импорт

Годом ранее за аналогичный период разрыв между марками был катастрофическим и составлял 9434 машины (21 387 проданных авто у Toyota против 30 821 у Jetour). За прошедший год разница между показателями сократилась почти в 13 раз: Toyota смогла нарастить объем продаж на 9411 единиц, тогда как Jetour прибавил лишь 708 автомобилей. Боле того, по итогам октября 2026 года японская марка опередила конкурента по месячным регистрациям, реализовав 3958 машин против 3770 единиц у китайского бренда. Ключевая разница заключается в сервисных условиях: Jetour работает через развитую дилерскую сеть, тогда как автомобили Toyota поставляются силами независимых импортеров через механизмы параллельного импорта. Результаты продаж по итогам всего 2026 года определятся ноябрьскими регистрациями.