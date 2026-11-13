Два проекта из Красногорска вышли в финал конкурса «Нежный грант»

Две жительницы Красногорска вышли в финал VI Межрегионального конкурса «Нежный грант». Полуфинальный отбор прошел в ДК «Подмосковье»: пять участниц защищали свои бизнес-проекты, а жюри смотрело на свежесть идей и то, как авторы планируют их воплощать.

Лучшие результаты показали Екатерина Романова и Наталья Краюхина. По данным пресс-службы администрации округа, Екатерина открыла в Нахабино студию 3D-печати — здесь создают детали для ремонта техники, включая те, что давно сняты с производства. Сломалась ручка от холодильника или шестеренка в пылесосе — вместо долгих поисков запчасти можно просто напечатать.

Наталья сделала ставку на локальную гордость: ее бренд «Подмосквич» выпускает одежду с принтами, посвященными городам Подмосковья. Проект появился в прошлом году, а сегодня за ним стоит команда из восьми человек.

Предпринимательницы будут защищать честь Красногорска 26 ноября во время финала — мероприятие пройдет в Доме правительства Московской области.