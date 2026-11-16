Теплая зима с неожиданными морозами: синоптики рассказали, чего ждать жителям Подмосковья

Предстоящая зима 2026–2027 годов в большей части России может оказаться теплее климатической нормы, однако резкие температурные перепады исключать нельзя. Такой прогноз в беседе с «Комсомольской правдой» представил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Для Подмосковья, расположенного в Центральной России, это означает вероятность относительно мягкой зимы, хотя отдельного прогноза для города специалист не приводил.

По словам синоптика, повышенный температурный фон будет характерен для значительной части страны. При этом теплая зима не означает полного отсутствия сильных морозов и снегопадов. Периоды относительно комфортной погоды могут сменяться резкими похолоданиями.

На характер предстоящей зимы, как объяснил Леус, будут влиять сразу несколько атмосферных процессов. Среди них специалист выделил ослабление полярного вихря и температурные колебания, связанные с явлением Эль-Ниньо. Эти факторы способны менять привычное распределение воздушных масс и влиять на погодные условия в разных регионах.

Исключением из общего прогноза может стать Дальний Восток. Там, по оценке метеоролога, зима ожидается суровее предыдущей, а погодные условия могут осложняться снежными штормами. Таким образом, температурная картина предстоящего сезона будет существенно различаться в зависимости от региона.

В Центральной России признаки необычно теплой погоды проявятся уже во второй половине ноября. Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на неделе с 16 ноября в регион начнут поступать теплые воздушные массы с Атлантики. По его оценке, температура воздуха в отдельные дни будет соответствовать скорее мартовским или апрельским значениям.

В Подмосковье после ночных заморозков в начале недели также ожидается заметное повышение температуры. Согласно ранее опубликованному прогнозу, к четвергу, 19 ноября, воздух может прогреться примерно до +9 градусов. При этом кратковременное ноябрьское потепление само по себе не позволяет судить о погоде на протяжении всей зимы.

Долгосрочные прогнозы описывают прежде всего общую температурную тенденцию, а не погоду на каждый конкретный день. Поэтому даже при положительной температурной аномалии зимой возможны продолжительные морозы, снегопады и периоды гололедицы.

Таким образом, предстоящий зимний сезон в Подмосковье может пройти при температурах выше многолетних средних значений. Однако точные сроки возможных похолоданий и снегопадов станут понятнее по мере приближения зимних месяцев.